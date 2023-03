Finski Lahti je bil zadnja postaja svetovnega pokala v smučarskih skokih pred tradicionalnim zaključkom v Planici. Na severu Evrope se je zbrala vsa nordijska družina, odlično pa so se izkazali slovenski skakalci. Na ekipni tekmi so posegli po visokem drugem mestu, na posamični so trije orli končali med najboljšimi osmimi.

Končni izkupiček slovenske reprezentance v Lahtiju je odličen, a se vse ni začelo po slovenskih željah. Žiga Jelar je ob prihodu na Finsko namesto na skakalnico zavil v bolnišnico. Zaradi suma okužbe z bakterijsko boleznijo se je nemudoma vrnil v domovino. Na situacijo je hitro moral reagirati pomočnik glavnega trenerja Gašper Berlot, ki je tokrat vodil slovenske orle. Robert Hrgota si je pred zaključkom sezone pred domačimi navijači privoščil malce počitka.

Do drugega mesta s sedmimi skoki in pol

Berlot je zaradi bolezni moral poseči v zmagovito slovensko ekipo s svetovnega prvenstva v Planici. Žigo Jelarja je tako na sobotni ekipni tekmi zamenjal Domen Prevc, ki od nekdaj slovi kot tekmovalec, ki lahko v enem dnevu pokaže dva zelo različna obraza. Pri tem je treba dodati še zahtevnost skakalnice v Lahtiju. Gre za eno redkih skakalnic s starim profilom naleta. Kratek in strm nalet z ostrim prehodom na odskočno mizo daje skakalcem v počepu pogosto lažni občutek pravilnega počepa, časa za popravek pa ni. Na Finskem pa tekmovanja vedno dodatno začini še težavno vreme.

Skupek naštetega je pripomogel k temu, da je ravno Domen Prevc v prvi seriji ekipne tekme pokazal povsem ponesrečen skok. Na slovensko srečo je blestela preostala slovenska trojica, Lovro Kos, Timi Zajc in Anže Lanišek. V drugi seriji je svoje dodal še najmlajši od bratov Prevc in slovenska ekipa je kljub le sedmim skokom in pol premoč priznala le severnim sosedom Avstrijcem, ki so bili edini brez napake. »Prvi skok se mi je žal povsem ponesrečil. Drugi je bil zelo dober in sem nadoknadil nekaj točk. Vsi drugi fantje so prikazali vrhunske skoke in na koncu smo osvojili zasluženo drugo mesto,« se je pokesal Domen Prevc. Čeprav zadnji skok Stefana Krafta ni bil povsem prepričljiv, je Avstrija suvereno prišla do zmage. »Resnično odlično je ostati na vrhu sam in se zavedati, da imaš veliko prednost. Vseeno je treba ostati zbran in opraviti dober skok. Na tej skakalnici se hitro pripeti napaka,« je občutke pred zmagovitim skokom opisal najboljši avstrijski skakalec.

Tveganje Graneruda ​ohranilo rekord Prevca

Še več skokov v slogu Domna Prevca iz prve serije ekipne tekme je bilo mogoče videti na današnji tekmi posameznikov. To je dodatno začinil močan veter, ki je krojil rezultate. Žiriji je uspelo izpeljati le eno serijo in še ta je trajala skoraj dve uri.

Največ sreče in odlično dnevno formo je prikazal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je prišel do tretje zmage v sezoni. »Bilo je zelo težavno, a hkrati zelo zabavno. Zdaj se resnično že veselim konca tedna v Planici. Upam, da bom lahko letel prek 250 metrov,« je lanskoletni dobitnik velikega kristalnega globusa že na Finskem svoje misli usmeril proti Planici. Odlično formo ob koncu sezone je z drugim mestom potrdil Kraft, na najnižjo stopničko pa je stopil še Nemec Karl Geiger. Povsem se je skok ponesrečil vodilnemu tekmovalcu v svetovnem pokalu Halvorju Egnerju Granerudu. Njegov trener Alexander Stöckl se je po odličnem skoku Kobajašija odločil za tveganje in zaprosil za znižanje naleta za svojega varovanca. Veter se je umiril, Norvežan pa je pristal povsem na hrbtišču skakalnice. Z zgolj 46. mestom je Norvežan tudi teoretično izgubil možnost, da bi v eni sezoni zbral petnajst posamičnih zmag, kar je doslej v zmagoviti sezoni uspelo le Petru Prevcu.

V vetrovni loteriji so se odlično znašli tudi vsi trije Slovenci, ki so blesteli na ekipni tekmi. Anže Lanišek je bil s petim mestom vnovič najboljši orel. Z novim vrhunskim rezultatom pa ohranja teoretične možnosti, da po Emi Klinec in Žanu Kranjcu postane še tretji slovenski zimski športnik s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala. Lanišek je trenutno četrti in za tretjim Dawidom Kubackim, ki v letošnji sezoni ne bo več nastopil, zaostaja 73. točk. »Forma je še vedno v vzponu in zelo se veselim Planice,« je po tekmah v Lahtiju povedal Lanišek. Poljski šampion je med tekmami na Finskem sporočil, da je stanje njegove žene stabilno in da je že dosegel prvo veliko zmago.

Timi Zajc in Lovro Kos sta vetrovno loterijo končala na odličnem sedmem in osmem mestu. Domen Prevc in Rok Masle sta ostala brez točk. »Zelo zahtevna tekma, a na koncu trije med deset. Jutri odhajamo domov in v sredo že proti Planici. Komaj čakamo finale svetovnega pokala,« je misli proti dolini pod Poncami usmeril Gašper Berlot.