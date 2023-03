Podpredsednica je bila tudi Darja Kapš. Nekdanja šahistka je 23. septembra lani začasno prevzela vodenje zveze, ker je Milan Brglez, ko je kandidiral za predsednika Slovenije, odstopil z mesta predsednika ŠZS. Na volitvah sta nameravala za predsednika kandidirati še Božo Štucl in velemojster Adrian Mihalčišin, vendar sta že pred časom odstopila od kandidature.

Na 48. rednem volilnem občnem zboru ŠZS tako Mes ni imel protikandidata. »V preteklem mandatu se mi zdi, da so bili doseženi lepi napredki. Dobili smo dodatna sredstva, da smo lahko organizirali in spodbujali vrhunski šah. Zelo me veseli tudi, da smo ogromno začeli delati na mladih. Mislim, da je to neka lepa podlaga za naprej, za nov mandat,« je na današnjem volilnem zboru dejal novi predsednik zveze.

»Moje poslanstvo kot predsednika zveze je, da se stvari organizirajo. Najbolj pomembna so dodatna sredstva. Vse temelji na tem, torej več sponzorjev. Druga stvar, ki mi je zelo pomembna je, da vsem mladim šahistom, ki imajo nek potencial, omogočimo štipendije. S temi sredstvi bi tudi spodbujali vrhunski šah. Projekt šah v šole mi je zelo všeč, in mislim, da treba tudi to spodbujati naprej z dodatno širitvijo. Peta zadeva, ki je še zelo pomembna, je promocija šaha skozi medije,« je o svojem prihodnjem mandatu še dodal Mes.

Darjo Kapš je na mestu ambasadorke šaha nasledila prav tako nekdanja šahovska velemojstrica Jana Krivec. Izvolili so tudi druge organe, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinsko komisijo.

V letu 2022 je ŠZS imela 583.350,76 evrov prihodkov in 554.811,02 evrov odhodkov, kar pomeni, da je bil presežek prihodkov nad odhodki 28.539,74 evrov. V letu 2023 zveza po narejenem finančnem načrtu pričakuje 400.000 evrov prihodkov in 400.000 evrov odhodkov.

Obravnavali so tudi delo zveze v zadnjem obdobju. V sredini marca je 18-letni Jan Šubelj po dobrem desetletju postal prvi slovenski velemojster in najmlajši doslej. Laura Unuk pa je kot prva in edina Slovenka doslej leta 2021 osvojila naziv mednarodne mojstrice v šahu. V zadnjih štirih letih je Slovenija osvojila 14 medalj na kadetskih in mladinskih EP in SP.

ŠZS je bila zelo dejavna tudi v organizaciji velikih tekmovanj. Tako so bile Terme Čatež v kratkem času dvakrat središče evropskega šaha, saj je tam med 27. marcem in 6. aprilom lani potekalo posamično prvenstvo Evrope.

Na istem prizorišču pri Brežicah je bilo med 12. do 21. novembrom predlani tudi ekipno EP v šahu. To sta bila največja šahovska dogodka pri nas po šahovski olimpijadi na Bledu leta 2002. Za odlično organizacijo članskega EP 2022 je ŠZS dobila posebno priznanje od Evropske šahovske zveze.

Decembra bo v Ljubljani še EP v hitropoteznem in pospešenem šahu. Prišel naj bi tudi najboljši šahist zadnjega obdobja, svetovni prvak Magnus Carlsen z Norveške.

Sicer pa so na današnjem občnem zboru predstavili še poročilo upravnega odbora v letu 2022, poročilo nadzornega odbora za leto 2022 in podelili priznanja Mednarodne šahovske zveze Fide in ŠZS. Naslov Fide mojstrice je prejela Pia Marie Ružič, naslov Fide mojstra pa Matic Lavrenčič in Rudi Olenik Čampa. ŠZS je podelila srebrne in bronaste plakete ter pisne pohvale in priznanja.

V točkovanju za najuspešnejši slovenski klub v letu 2022 je zmagal Celjski šahovski klub pred Mariborom Poligramom in Triglavom Krško.