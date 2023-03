»Okvir je najboljši dogovor za Severno Irsko, saj varuje njeno mesto v uniji in ščiti sporazum iz Belfasta,« je še pred današnjim srečanjem z Marošem Šefčovičem dejal britanski zunanji minister James Cleverly. »Veselim se nadaljnjega učinkovitega sodelovanja z EU pri ključnih vprašanjih, kot sta varnost in energija,« je dodal. Uradno sprejetje dogovora so ga potrdili tudi na Downing Streetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»To vidim kot odprtje novega poglavja,« pa je dejal Šefčovič in dodal, da obe strani »dajeta nov pozitiven zagon odnosom« med njima, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po besedah Šefčoviča bo ljudem in podjetjem na Severnem Irskem koristila trajna varnost, ki jo okvir zagotavlja. Zagotovil je, da bo EU še naprej prisluhnila vsem na Severnem Irskem in se še naprej zavzemala za mirovni proces, poroča britanski BBC. »Menim, da bo to odprlo nove možnosti za nadaljnje sodelovanje na političnem in gospodarskem področju,« je še povedal podpredsednik Evropske komisije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Rishi Sunak sta konec februarja v Windsorju dosegla dogovor o izvajanju severnoirskega protokola, ki po izstopu Združenega kraljestva iz EU ureja trgovinska vprašanja na Severnem Irskem.

Okvir, ki poslancem v severnoirskem parlamentu med drugim daje tudi pravico veta na uveljavljanje pravil EU, bo omogočil neovirano trgovanje po celotnem Združenem kraljestvu. Uvaja zelene pasove za blago, ki je iz preostalih delov države namenjeno na Severno Irsko, kar bo pomenilo odpravo carinske birokracije. Za blago, pri katerem obstaja tveganje, da bo šlo v EU, pa bodo uvedli rdeče pasove, kar pomeni ohranitev dosedanjih carinskih pravil.

Medtem ko sta London in Bruselj zdaj potrdila dogovor, pa spor na Severnem Irskem še ni končan, saj tamkajšnji protestantski unionisti (DUP) okvir še naprej zavračajo in se nočejo vrniti k delitvi oblasti na Severnem Irskem.