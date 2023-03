»Sam bom zelo težko glasoval za nov dogovor, saj verjamem, da bi stvari morali narediti drugače. Čeprav obstajajo določene olajšave, je to v resnici zgolj različica rešitve, ki jo je EU ponujala lani. Gre za to, da EU ne popušča, da bi nam omogočila, da v svoji državi počnemo to, kar želimo,« je dejal Johnson.

Po njegovih besedah je bistvo brexita v tem, da se stvari v Londonu počnejo drugače kot v Bruslju, pri tem pa je obljubil, da se bo še naprej boril za svojo različico brexita.

Nov dogovor o izvajanju severnoirskega protokola, ki po izstopu Združenega kraljestva iz EU ureja trgovinska vprašanja na Severnem Irskem, sta britanski premier Rishi Sunak in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sklenila v ponedeljek.

Med drugim bo t. i. windsorski okvir omogočil neovirano trgovanje po celotnem Združenem kraljestvu. Uvaja zelene pasove za blago, ki je iz preostalih delov države namenjeno na Severno Irsko. Za blago, pri katerem obstaja tveganje, da bo šlo v EU, bodo medtem uvedli rdeče pasove, kar pomeni ohranitev dosedanjih carinskih pravil.

Dogovor poleg tega zagotavlja, da bo severnoirski regionalni parlament po novem lahko preprečil, da bi evropska zakonodaja glede blaga veljala na Severnem Irskem, pri čemer bo imela britanska vlada možnost veta.

Sunak je v torek obiskal Belfast, da bi zagotovil podporo za dogovor med Londonom in Brusljem. Prepričan je, da bo nov dogovor z EU zagotovil Severni Irski edinstven položaj pri dostopu do trgov Združenega kraljestva in EU.