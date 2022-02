Prvi minister severnoirske vlade Paul Givan se je odločil odstopiti v znamenje protesta proti severnoirskemu protokolu, ki po njegovem neživljenjsko ureja zapletena razmerja med Severno Irsko, preostalim delom Združenega kraljestva in EU po brexitu. Pred tem je njegov kmetijski minister in tesen politični zaveznik Edwin Poots sprožil proteste Bruslja in Dublina, ko je oznanil, da Severna Irska od polnoči s srede na četrtek ne bo več spoštovala ključnega dela severnoirskega protokola, carinskega nadzora hrane, ki prihaja iz drugih delov Združenega kraljestva.

Oba prihajata iz največje severnoirske Stranke demokratičnih unionistov (DUP), ki je protestantska in zavezana uniji z Veliko Britanijo, pa tudi največja zagovornica brexita in največja nasprotnica protokola. Na račun lojalnosti Londonu je tudi stranka, ki od britanske vlade vedno zahteva, nekateri pravijo izsiljuje, največ.

Predvolilna strategija? DUP je med nedavnim prvim obiskom britanske zunanje ministrice Liz Truss, ki je po odstopu lorda Frosta prevzela tudi brexitsko ministrstvo, od ministrice zahtevala, da reši probleme s protokolom do 21. februarja. Čeprav sta ona in vodja pogajalcev EU, podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič, nazadnje dejala, da bi lahko popravke protokola dorekli pred koncem februarja, se je Givan odločil z odstopom ustvariti politični vihar. Edini razlog so lahko majske skupščinske volitve na Severnem Irskem. Celo vodja druge največje protestantske unionistične stranke UNP Doug Beattie pravi, da je Givanov odstop še ena »potvorjena kriza« pred volitvami, ki škoduje unionizmu. Versko nevtralna stranka SDLP prav tako ocenjuje, da gre za politično nastopaštvo pred volitvami in izdajo prebivalcev Severne Irske.