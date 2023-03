»Vlada Republike Srbske meni, da se veleposlaništvi ZDA in Velike Britanije ne smeta vmešavati v notranje zadeve drugih držav, kar se nanaša tudi na BiH, v kateri so oni samo diplomatski predstavniki,« piše v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani vlade s sedežem v Banjaluki.

Vlada prekinja sodelovanje z ambasadama »zaradi njunega protidaytonskega delovanja in kršenja mednarodnega prava«, stike pa bodo nazaj vzpostavili, ko veleposlaništvi prenehata s praksami »vmešavanja v notranje zadeve države«, so sporočili.

Tako ZDA kot Velika Britanija sta v preteklosti proti Dodiku uvedli sankcije zaradi podpiranja secesionističnih politik, s katerimi naj bi ogrožal uresničevanje daytonskega sporazuma, ki je leta 1995 končal vojno v BiH ter vzpostavil obstoječo državno ureditev.

Na vladi so še poudarili, da so k prekinitvi sodelovanja z diplomati obeh ambasad pozvali tudi druge institucije Republike Srbske, predstavnike te entitete v skupnih institucijah na ravni države, predstavnike organov lokalne samouprave ter druge javne organe v Republiki Srbski.

Prekinitev sodelovanja je že pred odločitvijo vlade napovedal Dodik, kot razlog za to pa je navedel, da predstavniki ambasad ZDA in Velike Britanije podpirajo »nezakonito izbrane tuje predstavnike v BiH«.

»Oni podpirajo (visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana) Schmidta, ki ni bil imenovan v skladu s pravili in ga ni potrdil varnostni svet, trdijo pa, da je zakonit,« je izjavil Dodik po poročanju tiskovne agencije Republike Srbske Srna. Obenem je ocenil, da predstavniki ZDA in Velike Britanije nenehno poskušajo urejati družbo v BiH ter da so Američani in Britanci negativno in sovražno nastrojeni proti Srbom.

Na odločitev oblasti Republike Srbske o prekinitvi sodelovanja sta se že odzvali obe ambasadi.

Po oceni ameriške ambasade v Sarajevu gre za še en korak po nevarni poti, ki jo je izbral Dodik, »in to je pot izolacije in avtoritarne vladavine«.

»To je pot, ki ne koristi prebivalcem Republike Srbske, prebivalcem, za katere Dodik trdi, da jih varuje,« so sporočili na družbenem omrežju Twitter. Poudarili so, da ne bodo pomagali »režimu, ki uporablja avtoritativne taktike proti svojim ljudem ali ki izkorišča dobronamerno tujo pomoč za podpiranje neustavnih in protidaytonskih dejavnosti«.

Z britanske ambasade pa so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da Dodikove vse bolj nepredvidljive odločitve škodujejo interesom in ugledu Republike Srbske. Ob tem so poudarili, da ima samo država BiH pristojnosti, da sprejema odločitve o diplomatskih odnosih.