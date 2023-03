Podjetja, ki imajo vpeljano politiko raznolikosti in vključenosti, imajo kar 70 odstotkov večjo verjetnost, da bodo prisotna na novih trgih, je pokazala študija Harvard Business Review. Vedno več je podjetij, kjer se je vodstvo zaveda tudi pomembnosti psihološke varnosti, raznolikosti in vključenosti zaposlenih. Družbe, ki imajo vpeljano politiko raznolikosti in vključenosti, imajo 35 odstotkov večjo verjetnost, da bodo uspešnejše od svoje konkurence. Tistim, ki zaposlujejo enako število žensk in moških, pa uspe ustvariti do 41 odstotkov višje prihodke. Vendar pa analize kažejo tudi, da 40 odstotkov anketiranih ljudi meni, da za ženske veljajo dvojna merila. Dejstvo je, da se z raznolikostjo povečujejo tudi ustvarjalnost, inovativnost in donosnost. V organizacijah, kjer imajo delavci občutek psihološke varnosti, se ti bolj upajo predlagati inovativne ideje, za katere pa je jasno, da so ključ do uspeha in napredka podjetja.

Zavzetost, pogum, radovednost …

Vodja, ki podpira raznolikost in vključenost, mora imeti vrednote, kot so zavzetost, pogum, radovednost, kulturna inteligentnost, sodelovanje in prepoznavanje pristranskosti. Slednje pomeni, da se zavedajo svojih pomanjkljivosti in sistema ter poskušajo zagotoviti enakovredne priložnosti tudi za druge. Vodje se morajo stalno izobraževati in biti vzgled. Tudi v podjetju Kamino, finalistu Zlate niti med malimi podjetji, so prepričani, da je zagotavljanje enakih možnosti v podjetju, še posebej v storitvenem sektorju, ključnega pomena za uspešno in etično delovanje. Poleg tega ima spodbujanje raznolikosti in vključenosti pozitivne učinke na razvoj izdelkov, na klimo in zadovoljstvo zaposlenih. S tem je organizacija bolj konkurenčna in hkrati privlačnejša za iskalce zaposlitve, je prepričan direktor podjetja Kamino Andrej Slapnik, ki dodaja: »Pomembno pa je, da podjetja kot takšna prepoznajo zaposleni in da ne gre le za črko na papirju v internem pravilniku. Med dejavniki, na katere lahko kot podjetje strateško vplivamo, je to, da stalno skrbimo za ravnotežje med izkušenimi strokovnjaki in tistimi, ki so svojo strokovno pot šele začeli. Skrbimo, da imamo vzpostavljeno ravnotežje med različnimi profili, ki dnevno sodelujejo. Tovrstna sodelovanja skozi procese in neformalna druženja dodatno spodbujamo. Ponosni smo, da zaposlujemo izključno na podlagi ekspertize, kompetenc in motivacije, ne glede na druge okoliščine. Vrednote, ki jih živimo v podjetju Kamino, so izrazili in poimenovali naši zaposleni. Med najpomembnejšimi so izpostavili odprtost za raznolikost, prijaznost, občutek dobrodošlosti, podporo in oporo ter transparentnost.«

Koncept psihološke varnosti velja za ključno sestavino visokozmogljivih in agilnih podjetij. Zaposlene je namreč treba sprejemati takšne, kot so, in ceniti tisto, kar lahko prispevajo k uspehu družbe. »Ena od mojih glavnih nalog na mestu direktorice je, da prepoznam potenciale v zaposlenih. Zato imajo v našem podjetju odprta vrata tudi tisti, ki imajo po družbenih standardih neustrezno neformalno izobrazbo, odlikujeta pa jih močna volja po novem znanju in pripravljenost na razvoj potencialov in učenja novih veščin in spretnosti. Zdravi medosebni odnosi so temelj vrednot našega podjetja, ki prinesejo zadovoljstvo, spoštovanje in zanesljivost vsakemu posamezniku. Da pa to lahko razvijamo, se nenehno učimo in pridobivamo novo znanje ter ga uporabljamo v življenjskih in poslovnih situacijah. Samo vrednote, ki jih živimo, si zaslužijo ime vrednota,« je pojasnila Ana Sedej, direktorica podjetja Dvigala Sušnik, finalista Zlate niti med malimi podjetji.

Odkritost, vprašanja, pomisleki …

Občutek psihološke varnosti prinaša predvsem to, da zaposleni verjamejo, da lahko v družbi, kjer delajo, odkrito govorijo o idejah, postavljajo vprašanja ali izražajo pomisleke ter izpostavljajo celo napake. Kamino je visokotehnološko podjetje, kjer je nenehen razvoj zaposlenih stalnica že od same ustanovitve. »Od nekdaj ponujamo tako skupinske programe kot individualno podporo in mentorstva vsem zaposlenim. Poudarek pri izobraževanju narekujeta trg in hitra rast podjetja. Skrbimo za uravnotežen razvoj, kjer na eni strani podpiramo strokovnjake s tem, da ostajajo v stiku z novimi tehnologijami in najboljšimi praksami, na drugi strani pa skrbimo za razvoj mehkih veščin. Predvsem slednjim smo v zadnjem obdobju namenili večjo pozornost, saj smo ob višanju števila zaposlenih in ob večanju kompleksnosti projektov prepoznali potrebo po podpori predvsem na ravni vodenja ekip in projektov, komunikacije in večje učinkovitosti pri delu,« je za naš časopis dejal Slapnik.

Tudi v podjetju Dvigala Sušnik gradijo na temeljih. Po besedah prve dame tega podjetja se povezujejo in učijo drug od drugega. »Velikokrat v življenju pride do nepredvidenih, lahko bi rekla do nezaželenih situacij, zato je bistveno, da ostajamo prilagodljivi in iznajdljivi. Izobraževanja nam dajejo v osnovi znanje, mi ljudje pa smo tisti, ki to znanje v situacijah uporabimo,« je še dodala Sedejeva.

Teža raznolikosti in vključenosti je torej predvsem v boljšem počutju zaposlenih, ki se nato odraža v njihovi produktivnosti in uspešnosti. Podjetja, ki zaposlujejo raznolike in vključene ekipe, so tudi za 87 odstotkov boljša pri sprejemanju odločitev kot tista, ki takih ekip nimajo, so še pokazale raziskave.

*** 87 % boljša pri sprejemanju odločitev so tista podjetja, ki zaposlujejo raznolike in vključene ekipe, v primerjavi s tistimi, ki takih ekip nimajo.