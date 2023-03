»Zaradi nočnega napada brezpilotnih letal v kijevski regiji je bil poškodovan civilni objekt, ki je tudi zagorel. Tri osebe so umrle, sedem pa je bilo poškodovanih,« je na Telegramu sporočila kijevska vojaška uprava, ki pa ni navedla lokacije napada.

Ukrajinska služba za izredne razmere je pozneje pojasnila, da so droni napadli srednjo šolo približno 80 kilometrov južno od Kijeva. Po njihovih navedbah naj bi v napadu umrle tri osebe, dve sta bili ranjeni, še štiri pa naj bi bile ujete pod ruševinami.

Požar, ki je obsegal več kot 300 kvadratnih metrov, naj bi gasilci že pogasili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske oblasti medtem poročajo, da so v jutranjih urah »odbile« napad brezpilotnih letal na pristanišče Sevastopol na Krimu. »Skupno so bili uničeni trije objekti,« je na Telegramu zapisal guverner polotoka Mihail Razvožajev. Ob tem je zatrdil, da napad ni terjal žrtev, da ni bila poškodovana nobena ladja in da so razmere že pod nadzorom.

Na polotoku, ki si ga je leta 2014 po mednarodno nepriznanem referendumu priključila Rusija, je od začetka invazije na Ukrajino odjeknilo več eksplozij na vojaških objektih. Izvedenih je bilo tudi več napadov z brezpilotnimi letali.

Nazadnje so brezpilotni letalniki v torek napadli mesto Džankoj na Krimu, kjer naj bi po navedbah ukrajinskih oblasti eksplozije uničile številne ruske manevrirne rakete, ki so bile namenjene njihovi črnomorski floti. Ukrajina sicer za napad ni prevzela odgovornosti.