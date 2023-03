Na enem mestu bo več kot 355 podjetij iz 27 držav predstavljalo storitve in izdelke, zadnje trende in novosti ter rešitve za gradnjo in prenovo. Vse dni bo obiskovalcem na voljo brezplačno svetovanje svetovalcev in strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže EN SVET – Eko sklada ter brezplačni 3D-izrisi kopalnice. Prvič bodo lesene in celostne zunanje preobrazbe postavili na ogled v mestni dvorani A1. Potujoča fotografska razstava tiskanja na les predstavlja ureditve slovenskih domov in podjetij, ki so primer sodobne kulture bivanja na prostem. Na sejmu bodo projektanti, arhitekti in svetovalci Mizarstva Kos in Centra za zunanjo ureditev z vami delili informacije o vgradnji naravnih materialov, načrtovanju in izvedbi celotnega zunanjega prostora na ključ. Z muzejem Lesarius pa bodo širili zgodbe lesarskih rokodelskih mojstrov preteklosti.