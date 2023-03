Kritika razstave Biti: Umetnost kot diskurz o politiki naroda in splava

Človeška bitjeca iz kamna so položena v posteljico iz ajde v lesenem kubusu. Kipci so namenjeni božanju in rokovanju, kar zbudi čustva empatije. So v različnih pozah in delujejo kakor male osebnosti. Velikost kipca sede v dlan in ustreza velikosti ploda, ko je še dovoljen splav oziroma njegovo preživetje po zgodnjem porodu.