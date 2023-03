Bella ciao!

Na nedavnem italijanskem festivalu popevk San Remo je voditelj in umetniški vodja nenadoma, sredi vsega tistega kiča, spregovoril o »poboju na tisoče naših sodržavljanov, ki so jih milice maršala Tita vrgle v fojbe, in eksodusu stotisoče Italijanov, ki so morali zapustiti svojo zemljo in imetje«. Ne verjamem, da je prav veliko ljudi v dvorani še vedelo, kdo je bil Tito, vsekakor pa se je gospod obnašal primerno trenutku: če imaš na oblasti dučejevo oboževalko, je vedno pametno omeniti zverinskost njegovih nasprotnikov.