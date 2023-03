Protestniki v Ljubljani spet nasprotovali kanalu C0 in opozarjali na razmere v zdravstvu

Pred ljubljansko mestno hišo se je pred današnjo sejo mestnega sveta zbralo več sto protestnikov, ki so ponovili nestrinjanje s projektom kanalom C0. Prepričani so namreč, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici. Opozorili so tudi na nevzdržne razmere v zdravstvu, krivdo pa so pripisali tudi vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana.