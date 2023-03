Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste tako zgodaj končali klubsko tekmovalno sezono?

Ne! Ni lahko, mislim pa, da bomo ta čas, ki je pred nami, z novim trenerjem dobro izkoristili za medsebojno spoznavanje in nov zagon, ki ga bomo potrebovali v novi sezoni. Ampak nismo prvi, ki se nam je nekaj podobnega zgodilo. V športu nikoli ne moreš ničesar napovedovati. Pridejo odlične sezone, kot smo jih recimo imeli prejšnja leta, pa tudi slabše, kot je letošnja. Tudi to je sestavni del športa.

Vodstvo kluba vašega zgodnjega konca sezone z neuvrstitvijo v končnico lige ICEHL ni doživelo kot tragedije?

Vsekakor je dobro, da vodstvo kluba ni izgubilo glave. Dela zelo dobro in razume, da so v športu vzponi in padci. Zgodilo se je, kar se je, vendar moramo graditi naprej. Za nami sta šele dve sezoni v ICEHL, pred nami je tretja, v kateri bomo skušali biti boljši tako v organizacijskem smislu kot v igralskem.

Kje so vzroki za slabše predstave Olimpije v letošnji sezoni? Predsednik kluba Miha Butara pravi, da ni bilo kemije v ekipi. Ali je šlo za kemijo samo med igralci ali tudi s prejšnjim trenerjem Mitjo Šivicem?

Verjetno kar vse po malem, dejstvo pa je, da te kemije ni bilo. Slačilnica ni bila prava, ni bilo energije, ki je potrebna, da bi bila ekipa uspešna, in to je eden največjih razlogov za naše slabše igre.

Že pred koncem sezone je na trenersko klop prišel Antti Karhula. Kaj novega je prinesel?

Drugačno taktiko, pod njegovim vodstvom smo igrali bolj ofenzivno in mislim, da je Karhula vrhunski trener, ki nam lahko veliko da. Že od prvega dne je vzpostavil dober stik z igralci, ki mu zaupamo, in prepričan sem, da nas lahko veliko nauči. Je bilo pa težko v enem mesecu veliko spremeniti, zato se toliko bolj veselim prihodnje sezone, ki bo, o tem sem prepričan, boljša, kot je bila letošnja.

Koliko je ICEHL močnejša, bolj kakovostna od alpske lige?

Morda bo kdo jezen, ampak dejansko za tri, štiri stopničke. V vsem, od hitrosti, moči, inteligence na ledu. Ligi je težko primerjati med sabo, mislim pa, da je tudi alpska liga vsako leto malo slabša, kar je tudi logično, saj so bolj ali manj vsi boljši klubi iz nje zdaj v ICEHL. Ko smo predlani zadnjič zmagali, je bila močnejša, zdaj pa je igranje v njej dobro za mlajše igralce, da se razvijajo in pridobivajo izkušnje. To pa je bolj ali manj tudi vse. Se je pa ta kakovostna razlika najbolj videla v finalu končnice državnega prvenstva. Do nje so Jeseničani nanizali serijo zmag, medtem ko nam ni in ni šlo. Kljub temu smo jih vseeno obakrat brez večjih težav premagali.

Se Olimpija razvija tudi po organizacijski plati?

Olimpija vsako leto napreduje. Tako na ledu kot izven njega. Vsako leto imamo kakšne nove stvari in res sem vesel, kako se klub razvija. To je zagotovo tudi eden od razlogov, zakaj ostajam v njem, sicer pa sem že od malih nog gledal očeta, ko je bil še igralec, ves čas sem tukaj in ne vidim razloga, da bi šel kam drugam.

Verjetno bi si želeli le, da vam gledalci, ko vam ne gre, ne obrnejo hrbta in vas podprejo?

Včasih je res čutiti, da ni toliko pozitivnega vzdušja, kot bi ga lahko bilo. Mislim, da nam ljudje ne dajo časa, da bi se razvijali. Po lanski sezoni, ko nam je šlo bolj ali manj vse kot po maslu, so želje navijačev postale večje, ampak morajo razumeti, da se ni tako lahko vsakič uvrstiti v končnico. V ICEHL je veliko dobrih klubov, ki jim ob večjem proračunu od našega to ni uspelo nekaj sezon zaporedoma, vendar so njihove tribune polne.

Čeprav ste končali s klubsko sezono, je za vas še ni konec, saj si morate še izboriti mesto v reprezentanci za nastop na svetovnem prvenstvu na Finskem in Latviji. Kako ohraniti formo?

Po koncu klubske sezone smo imeli nekaj dni počitka, zdaj pa že treniramo tako na ledu kot v fitnesu. V naši ekipi je kar nekaj kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu, zato se moramo biti čim bolje pripravljeni, ko se bodo začele reprezentančne priprave, na katerih si bomo skušali zagotoviti igranje na svetovnem prvenstvu.

Če boste med izbranci, bo to za vas prvo svetovno prvenstvo v elitni diviziji. Vaši predhodniki se nikoli do zdaj niso obdržali v njej, ali zdajšnji generaciji to lahko uspe?

Elitna divizija je prestiž hokeja, v njej so najboljši hokejisti in tudi to mi daje dodatni motiv za še bolj trdo delo. Upam, da se mi bo uspelo izboriti mesto v ekipi, če bom zraven, odlično, če ne, sem prepričan, da bodo tisti, ki bodo igrali na svetovnem prvenstvu, ostali v njej. Imamo zelo dobro ekipo, z odličnimi posamezniki.