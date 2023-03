Nagrada OHO: Med dokumentiranjem in kritičnim pogledom

Znani so letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, namenjeno mladim vizualnim umetnikom: to so Maja Bojanić, Ana Likar, Nik Erik Neubauer ter Pita Projekt, ki ga soustvarjata Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič.