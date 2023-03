Pahorjeva katrca (oziroma renault 4 GTL) je bila izdelana leta 1991 in je po zaslugi nekdanjega predsednika že pridobila status starodobnika. Kot pravijo bratje Fratar, so jo kupili zato, ker je Pahor napovedal, da bo izkupiček v celoti namenil društvu Junaki 3. nadstropja in Inštitutu Zlata pentljica, ki pomaga otrokom, obolelim za rakom. »Tako kot mnogih drugih se tudi nas najbolj dotaknejo stiske in bolezni otrok. In verjetno tudi mi ne bi šli v to, če ne bi bil zadaj tako plemenit namen, namen, da se pomaga otrokom,« pravi Aleksander Fratar, ki je 60.000 evrov odštel za katrco skupaj z bratoma Zlatkom in Jožijem ter starši. Mimogrede, Aleksander in Zlatko sta dvojčka, Joži pa je njun mlajši brat.

Že nekaj dni po tem, ko so katrco pripeljali na Koroško, so se odločili, da poskušajo z njo zbrati še več denarja in pomagati tudi domači bolnišnici v Slovenj Gradcu. Polovico zbranega denarja bodo tako namenili bolnišnici za nakup gama kamere, druga polovica pa bo prav tako namenjena Zlati pentljici in Junakom 3. nadstropja. Le da se tokrat niso odločili za dražbo, pač pa zbiranje prostovoljnih prispevkov na način, da vsak prispeva toliko, kolikor lahko, četudi zgolj evro, ki ga lahko nakaže na račun Območnega združenja Rdečega križa (OZ RK) Dravograd. Akcija se bo zaključila konec meseca, 4. aprila pa bodo izmed vseh donatorjev izžrebali novega lastnika Pahorjeve katrce.

»Prav je, da tudi kaj podelimo«

Kot nam je povedala sekretarka OZ RK Irena Gostečnik, je odziv izjemen, saj so od 1. do 15. marca zbrali že 104.090 evrov. »Denar nakazujejo ljudje iz vse Slovenije, večina pa donira deset oziroma 20 evrov,« pojasni Gostečnikova. Ravno to nedeljo bo na Koroškem potekala še ena velika akcija, saj bo slovenjgraški rokometni klub organiziral dobrodelno tekmo, kjer bodo donacije zbirali še druga društva, lokalni gostinci in drugi. »Obenem zbiramo prostovoljne prispevke za družino, ki ji je pred dnevi ogenj uničil dom. In tudi zanje je družina Fratar že donirala denar,« je ponosna Gostečnikova. Fratarjevi si želijo, da bi tokrat zbrali kar 120.000 evrov. »Če bo kaj zmanjkalo, bomo še dodali,« v imenu bratov pove Aleksander, ki pravi, da bi bila to zanje druga velika zmaga.

Bratje sicer prihajajo iz znane podjetniške družine. Njihovo podjetje Hygal že 45 let dosega konstantno rast na področju mehanske obdelave materialov s CNC-tehnologijo in galvanizacije. »Z našim podjetjem živimo od mladih nog. In takoj po zaključku šolanja smo se v njem zaposlili tudi sami. V glavnem poslujemo s tujino. Izdelujemo logistično opremo za letališča, nekaj delamo tudi za medicino in drugo,« razloži eden od bratov Fratar, ki so se v otroštvu radi igrali z lego kockami. »Počitnic se nikoli nismo pretirano veselili, ker smo dejansko morali delati. A nam za to danes ni nič žal. Oče in mama sta podjetje postavila iz nič in zdaj, ko nekaj imamo, se nam zdi prav, da tudi kaj podelimo tistim, ki nimajo tako sposobnih staršev,« pripoveduje Aleksander Fratar.

Vsi trije bratje imajo svoje družine, brata Aleksander in Zlatko živita na Muti, najmlajši Joži pa je ostal doma, v Dravogradu. Njihovi otroci so stari od sedem do 19 let in tega, kam jih bo zanesla življenjska pot, ta trenutek še ne vedo. Mi pa smo jih pobarali, ali se tudi kaj vozijo s katrco, zdaj, ko je trenutno še v njihovih rokah. »Dejansko se z njo tudi vozimo po Dravogradu, a bolj za promocijo. Je pa res v odličnem stanju,« nam zagotovi Aleksander. Bratje Fratar sicer vozijo terenska vozila, saj so službeno pogosto v sosednji Avstriji. Za starodobnike pa, pravijo, nimajo časa. »Poleg časa je za takšne avtomobile treba imeti tudi nekaj mehaničnega znanja. No, katrca ga seveda še ne potrebuje,« smeje sklenejo pogovor bratje Fratar.