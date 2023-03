»Danes odobrena shema v višini 650 milijonov evrov bo Sloveniji omogočila ublažiti vpliv sedanje krize na podjetja, ki se soočajo z višjimi stroški energije, hkrati pa bo omejila morebitno izkrivljanje konkurence na enotnem trgu,« je dejala evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom za krizne razmere in prehod na področju državne pomoči, ki ga je komisija sprejela 9. marca letos za podporo ukrepom v sektorjih, ki so ključni za pospešitev zelenega prehoda in zmanjšanje odvisnosti od goriva, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropski komisiji.

Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišanih stroškov za energente v tem letu, je prinesel decembra lani sprejeti zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Konec januarja je DZ sprejel tudi novelo, po kateri do pomoči niso več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike.

Ukrep pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarska interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021, bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Upravičenci so lahko vloge za subvencioniranje visokih cen energentov od 21. do 28. februarja oddali v spletno aplikacijo javne agencije Spirit Slovenija. Agencija je prejela 1980 vlog, njihova skupna vrednost je 399,5 milijona evrov.

Po časovnici, predvideni v zakonu, bo prvo izplačilo izvedeno do vključno 31. marca za prvo letošnje četrtletje, naslednja izplačila za obdobje od aprila do decembra pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.