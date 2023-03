Teme, ki se dotikajo povezav med jezikom in možgani, bodo na predavanjih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu osvetlili različni strokovnjaki. V prvih dneh bodo predvsem raziskovali, kako na fenomen jezika gledajo različne humanistične vede, kot sta antropologija in etnologija, ter kako se do razvoja jezika pri posamezniku opredeljuje psihologija. V nadaljevanju bodo strokovnjaki med drugim spregovorili tudi o poškodbah možganov, vplivu jezika na izražanje spolne identitete in umetni inteligenci. Čez teden se bodo zvrstile delavnice, na katerih bodo udeleženci lahko spoznali znakovni jezik in komunikacijo s kretnjami, pa tudi nenasilno komunikacijo. Akcijo bodo sklenili z okroglo mizo, kjer bo beseda tekla o medicinski hipnozi ter njenih potencialih in omejitvah.

Teden možganov je mednarodna akcija, pri kateri sodelujejo različne organizacije širom po svetu. Po besedah sokoordinatorice društvenega programa krepitve in varovanja zdravja Zdrav duh v zdravi glavi Lane Blinc igra Teden možganov pomembno vlogo pri vzbujanju zanimanja javnosti za različne vidike delovanja možganov. Dan možganov pa nas opominja, da zgolj zanimanje, čeprav je nujno potrebno, ni hkrati tudi zadostno, saj znanost kljub vsemu svojemu napredku še ne ponuja rešitev za večino motenj v delovanju možganov.