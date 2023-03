Za otroke gre

Drzni prevaranti res nimajo nikoli zadosti. Dokaz za to je dogodek z gorenjskega konca. Neznani par je meni nič, tebi nič, vstopil v odklenjeno hišo 82-letnega gospoda. Prosila sta ga za denar in mu natvezila zgodbico o bolnem otroku, ki nujno potrebuje drago operacijo. Možakarju se je otrok očitno zasmilil, zgodbici prevarantov je verjel in namenil se jima je dati celo nekaj sto evrov denarja. A barabam ni nikoli zadosti in sta, namesto da bi hvaležno vzela ponujeno in odšla, vzela vse, kar je imel. Več kot tisoč evrov gotovine! Popihala sta jo neznano kam, možakar oziroma njegovi bližnji so poklicali policijo, ta pa za storilcema še poizveduje. Lepo prosimo, ne nasedajte takim prevarantom.

Kar nabunkal ga je

Že res, da nas slovensko zdravstvo lahko razburi in vznemiri kot le malokaj. Ampak nasilje res ni rešitev, no! Pa se, žal, dogaja tudi to. Tokrat je zavrela kri nekemu možakarju, ki je v ranih jutranjih urah spremljal bolnika na urgenco ljubljanskega kliničnega centra. Kdo ve, kaj ga je razburilo, ampak pričel je vpiti in se prepirati in na koncu v obraz udaril zdravstvenega tehnika, ki, to smo povsem prepričani, ni prav nič kriv za čakalne vrste, korupcijo, visoke plače zdravnikov, pomanjkanje družinskih zdravnikov in podobne anomalije našega zdravstva. K sreči so hitro posredovali varnostniki in, kot znajo le oni, umirili srboriteža ter poklicali kolege policiste.

Pa ne moreš priti oborožen in z drogo na mejo, no

Policisti mariborske policijske postaje za izravnalne ukrepe so v sredo ustavili albanskega državljana, ki se je k nam pripeljal iz Avstrije. Tam nekje okoli Šentilja se je vozil, nanj pa so postali pozorni, ker je imel na avtu ponarejene francoske tablice. Že res, da tam ni več tiste ta prave meje kot nekoč, ampak vse, kar je prav. Albanec jim je namreč najprej v roke dal ponarejen italijanski potni list in vozniško dovoljenje, nato pa so v avtu našli še predelano pištolo znamke Walther in dva nabojnika z 9-milimetrskimi naboji. Za dobro mero pa še 67 gramov kokaina. Začasno se je Albančeva pot seveda končala.

Bodo postavili svoj prehod za pešce

Včasih res ne vemo, kaj bodo tatovi počeli z ukradeno robo. Recimo v primeru, o katerem so poročali kranjski policisti. Na območju Preddvora je namreč nekdo sunil prometni znak za prehod za pešce z utripajočo lučjo in solarnim polnilnikom. Povzročil je za 2000 evrov škode. Da boste vedeli, kako je prišel tja, če ga boste slučajno opazili kje na kakšnem gorenjskem žuru. Kar je najbolj verjetna razlaga za tovrstne podvige. Ali pa če si je nekdo pač na svojem dvorišču omislil lasten, zaseben prehod za pešce in je pač potreboval še prometni znak. Kdo bi vedel. Veliko bolj nam je jasno, ko policisti poročajo o ukradeni šteki piva Union, o dveh litrih vina, o petih kilometrih bakrenih kablov in o nekaj steklenicah žgane pijače. Ker tudi o teh zadevah so prejšnji teden poročali policisti.

Bivšemu zažgala BMW-ja

No, in ker je bil minuli teden ravno dan žena, še tale zgodbica iz sosednje Hrvaške, kjer so na pogojno kazen obsodili 34-letno Zagrebčanko, ki je bivšemu možu zažgala BMW-ja. Na sodišču je rekla, da sta bila pač v slabih odnosih in da ji je hudo žal. No, mi sicer podpiramo močne in odločne ženske, a tako početje vseeno ni ravno za pohvaliti, kajne. Če že, bi raje pohvalili možakarja iz Španije, ki se je ravno tako znesel nad bavarskim lepotcem. Sinovim. S krampom ga je popolnoma demoliral. In zakaj? Ker mu pijani sin ni hotel izročiti ključev, ko mu je oče želel preprečiti vožnjo v opitem stanju. Vzgojno.