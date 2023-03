Musk svoje vesoljsko mesto gradi v mestu Boring v okrožju Bastrop okoli 50 kilometrov jugovzhodno od Austina.

"Na srečanjih z lastniki zemljišč in nepremičninskimi agenti Musk in njegovi uslužbenci opisujejo vizijo mesta kot neko teksaško utopijo, kjer bodo delavci živeli v hišah z nizkimi najemninami," poroča časopis in dodaja, da bo to novo mesto s svojo upravo in svojimi regulacijami. Blizu bi zgradili tudi kompleks za Muskovo bivališče.

Musk ima v Teksasu podjetje Boring, ki med drugim načrtuje gradnjo predora vse do Austina. Direktorji podjetja razmišljajo o preoblikovanju kraja v mestno občino, za kar pa se zahteva najmanj 200 prebivalcev in odločba sodišča.

Na območju bodoče utopije so že postavljene montažne hiše, bazen in športni objekti za Muskove delavce, a okrožje Bastrop še ni prejelo vloge za oblikovanje Boringa v posebno samostojno mestno občino.

Musk in z njim povezana podjetja so v zadnjih treh letih na območju Austina sicer odkupili 1400 hektarjev zemljišč.

A vsi v Boringu nad njegovimi smelimi načrti niso navdušeni. Lastnik lokalnih restavracij David Barrow, ki ima tudi veliko kmetijo, je denimo za Wall Street Journal povedal, da ga skrbi kakovost vode. Podjetje Boring je namreč pred kratkim zaprosilo za dovoljenje, da v reko Kolorado izlije 500.000 litrov odpadne vode na dan.

Milijarder je prej živel v ameriški zvezni državi Kalifornija, a jo je pred dvema letoma zaradi regulatornih omejitev in višjih davkov protestno zapustil in sedež Tesle preselil v zvezno državo Teksas. Ta ima manj strogo okoljsko in delovno zakonodajo, poleg tega nima uvedenega ne davka na dobiček korporacij ne davka na dobiček posameznikov.