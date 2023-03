»Žal nam je, da se to dogaja v naši državi. Sožalje pošiljamo družinam žrtev, prijateljem, prebivalcem ZDA in ameriški vladi,« je dejal mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador.

Ameriška zvezna policija FBI je v nedeljo sporočila, da so neznanci v mestu Matamoros v petek ugrabili štiri ameriške državljane. Američani so se v petek peljali čez mejo iz teksaškega Brownsvilla, nakar so oboroženi neznanci začeli streljati na avtomobil, pri tem ubili mehiškega državljana, štiri Američane pa odpeljali v neznano.

FBI je za informacije, ki bi pripeljale do aretacije ugrabiteljev, razpisal nagrado v vrednosti 50.000 dolarjev. Mehiški predsednik pa je dejal, da so Američani prečkali mejo, da bi kupili zdravila, in so se znašli v navzkrižnem ognju med dvema oboroženima skupinama.

V Matamorosu delujejo sprte frakcije Zalivskega mamilarskega kartela. Petkovi spopadi so bili tako hudi, da je ameriški konzulat izdal opozorilo pred potovanjem v mesto. Lokalna policija pa je državljanom v Matamorosu naročila, naj ne zapuščajo svojih domov.