Umrl strelski rekorder nogometnih SP Fontaine

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Just Fontaine je umrl v 90. letu starosti, je sporočila njegova družina. Fontaine je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva 1958, takrat je na šestih tekmah dosegel kar 13 zadetkov, kar je še vedno strelski rekord enega mundiala. Skupno več zadetkov od Fontaina so na svetovnih prvenstvih dosegli le Nemec Miroslav Klose (16), Brazilec Ronaldo (15) in Nemec Gerd Müller (14).