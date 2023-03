Priznanje krasi že več sto počitniških hiš in lokacij predstavnikov vseh kategorij. Organizator te že tradicionalne nagrade je Hrvaško združenje za turizem in razvoj podeželja Klub članov Selo, ki ga vodi predsednica Dijana Katica. O velikem zanimanju za to tradicionalno tekmovanje priča tudi 160 prijavljenih projektov iz vse Hrvaške, med katerimi so prvič pod okriljem Osrednjega državnega urada za Hrvate zunaj Republike Hrvaške tudi prijavitelji iz Bosne in Hercegovine. Ti sodelujejo z 18 kandidati v različnih kategorijah.

Četrt stoletja dela

O nagrajencih bomo poročali v Prostem času čez teden dni, tokrat pa na kratko o turizmu na podeželju, ki je bil pred 25 leti precej neznan in so se z njim ukvarjali le redki. A že takrat je Dijana Katica prepoznala potencial kmečkega turizma in se začela ukvarjati z njegovo promocijo. Sama pravi, da so njeni najlepši trenutki, ko rezultate svojega dela vidi v veliki podeželski ponudbi zaposlenih v kmečkem turizmu, ki je iz leta v leto večja, bolj raznolika in izjemno kakovostna. V teh letih je društvo organiziralo več kot 300 strokovnih in izobraževalnih seminarjev, več mednarodnih in državnih konferenc in strokovnih srečanj ter štiri mednarodne znanstveno-strokovne kongrese o turizmu na podeželju.

Člani združenja zelo pogosto delujejo tudi kot svetovalci turističnim destinacijam na podeželju s ciljem dviga kakovosti produktov in storitev. Med številnimi projekti, ki so za njimi, z veseljem izpostavljajo delo za razvoj podeželskega turizma v nekaterih hrvaških županijah ter ustvarjanje programov za opolnomočenje in izobraževanje podeželskih žena.

Kako ohraniti avtentičnost

Nagrada suncokret za podeželski turizem na Hrvaškem je projekt, ki vsako leto ocenjuje turistične kmetije, tradicionalna gospodinjstva, tradicionalno gastronomijo, vinski in obrtni turizem, aktivne turistične objekte na podeželju, projekte podeželskega turizma ter tiste, ki se ukvarjajo z zaščitenimi in trženjskimi oznakami. »Ta akcija je edinstveno vrednotenje najboljših programov, projektov ali aktivnosti, da bi ohranili hrvaško avtentičnost in omogočili ustvarjanje produktov in storitev kmečkega turizma s promocijo in razvojem podeželja,« poudarja Dijana Katica.

»Naši kandidati so ljubitelji svojega kraja, ljubitelji tradicije in dediščine, svojevrstni vizionarji in pripravljeni na vse izzive, saj verjamejo v to, kar živijo in delajo. Po njihovi zaslugi hrvaško podeželje še naprej živi, ​​lepo podeželje pa ni več le neizkoriščen potencial. Nagrada suncokret je le majhen znak hvaležnosti za vse, kar počnejo, hkrati pa tudi priložnost, da se o njih sliši in doseže čim večji obisk, saj si to res zaslužijo,« je še poudarila Dijana Katica, predsednica Hrvaškega združenja za turizem in razvoj podeželja.

