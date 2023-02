V torek bo povečini oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji pa se bodo oblaki občasno trgali. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V sredo bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in v noči na četrtek pa bodo rahle padavine zajele tudi osrednje in severne kraje. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Burja na Primorskem bo slabela.

Nad osrednjim Sredozemljem se zadržuje ciklonsko območje. V spodnjih zračnih plasteh k nam od severovzhoda doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Ponoči in v torek bo pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo občasno še rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo deloma jasno, pihala bo zmerna burja.