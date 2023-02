Pravica imeti minomet

Streljaj od bližnjice do Dalmacije, v vasi Otok v Beli krajini, je sredi polj razstavljeno britansko vojaško transportno letalo C-47 dakota, ki že od daleč pleni poglede popotnikov. Ta letala so Britanci med drugo svetovno vojno uporabljali za dostavo pomoči narodnoosvobodilnemu gibanju na osvobojeno območje Bele krajine in za transporte partizanskih ranjencev ter prebeglih zavezniških vojakov nazaj na Zahod. Pred desetletji se je nekdo domislil, da bi bilo z razstavo te naprave smiselno demonstrirati vključenost slovenskega (jugoslovanskega) partizanskega gibanja v mednarodno vojaško koalicijo proti silam osi, in od tedaj je v britanske vojaške barve odeta dakota muzejski eksponat, ki pripoveduje o nekem minulem vojaško-političnem zavezništvu. Na poti do Dalmacije, kjer bi se pred osemdesetimi leti morala odpreti »druga fronta«, tja od Drvarja, Neretve, Sutjeske do Visa mrgoli takih eksponatov mednarodnega bratstva v orožju.