»V čast mi je, da prevzemam vodenje IBM v Sloveniji in obenem tudi našega poslovanja v Bosni in Hercegovini,« je povedal Samo Kumar. »Verjamem, da lahko z IBM rešitvami hibridnega oblaka in umetne inteligence, tehničnega znanja in poslovnega svetovanja, ter v tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, zagotavljamo uspešno digitalno preobrazbo naših strank in pomembno prispevamo k gospodarski rasti države.«

Samo Kumar je univerzitetni diplomirani inženir geodezije in geoinformatike, šolal pa se je tudi v London Business School in Cotrugli Business School v Zagrebu. Podjetju IBM se je priključil leta 2016 kot skrbnik ključnih strank, nato pa prevzel vlogo vodje prodaje programske opreme in razvoja partnerske mreže.

»Sama Kumarja odlikujejo odlično poznavanje trga, tehnoloških storitev in izzivov v posameznih industrijskih panogah. Prepričan sem, da bodo njegove izkušnje in vodstveni pristop pripomogle k rasti ne samo IBM, temveč tudi naših strank in partnerskega ekosistema,« je pojasnil Igor Pravica, generalni direktor IBM srednje in vzhodne Evrope. »Njegovo imenovanje je dokaz naše predanosti, da prepoznamo in uporabimo izjemne slovenske talente ter strankam in partnerjem zagotavljamo najvišjo raven strokovnega znanja in podpore.«

Kumar bo tako nasledil dosedanjega izvršnega direktorja IBM Slovenija dr. Micheleja Leonardija, ki je bil na čelu slovenske podružnice vse od maja 2016 in bo svojo kariero nadaljeval znotraj podjetja.