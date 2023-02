Nekdanja Bukvarna bo vrata odprla konec pomladi

Javni zavod Muzej in galerije Mesta Ljubljane pričakuje, da bo letos do konca pomladi dokončno uredil in tudi odprl prenovljene prostore nekdanje Bukvarne, ki bodo po novem namenjeni predstavljanju vsebin s področja arheologije. Občina je medtem našla najemnika za dva prenovljena prostora v Plečnikovem podhodu.