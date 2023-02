Leto dni vojne v Ukrajini

Kakor koli se bo nadaljevala in končala vojna v Ukrajini, bo v zgodovino zapisana kot velika vojna, ki se je začela brez presenečenja. Okrog božiča 2021, tri mesece pred rusko invazijo na Ukrajino 24. februarja 2022, sta direktor Cie William Burns in ameriški veleposlanik John Sullivan v Moskvi obvestila Nikolaja Patruševa, Putinovenga svetovalca za varnost, da Američani vedo za ruske načrte za napad in da bo Zahod odločno reagiral. Patrušev je hladno odvrnil, da je ruska vojska sposobna doseči postavljene cilje (Dara Massicot, Kaj je šlo narobe v Rusiji? Foreign Affairs, marec/april 2023). O ruskih načrtih je ameriški predsednik Biden obvestil ukrajinskega predsednika Zelenskega. Evropski politiki Merklova, Macron, Johnson, Scholz in mnogi drugi so neuspešno poskušali odvrniti Putina od vojne. Vsi neposredno in posredno vpleteni so vedeli, da vojna prihaja, pa vendar se je Putin navzlic vsem odločil, da napade, kot je načrtoval, in da ne upošteva prvega aksioma vojne – da za začetek vojne nujno potrebuje neke vrste strateško presenečenje. Putin je precenjeval ruske oborožene sile, podcenjeval ukrajinske ter bil prepričan o neodločnosti ter medlem odzivu mednarodne skupnosti. Da je imel prav, je (bil) neomajno prepričan. Zato že leto dni vodi specialno operacijo menjanja političnega režima v Ukrajini, vračanja te države pod nadzor Ruske federacije in ozemeljsko širi Rusijo. Hkrati pa doživlja kot hibridno vojno odnose z Zahodom, z ZDA na čelu, ki vsestransko podpirajo Ukrajino. Če nič drugega, ga tudi sto in več tisoč mrtvih in ranjenih Rusov ne prepriča, da se je zapletel v vojno, ki je ni predvidel in ji ni videti konca. Putinu se dogaja to, kar se dogaja avtokratom in diktatorjem: ko izgubljajo vojno, si tega ne priznajo, zato je niso sposobni končati.