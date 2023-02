Moskaljov je položaj zasedel marca lani, kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Do njegove odstavitve prihaja sredi hudih bojev na vzhodu države, zlasti v okolici Bahmuta v regiji Doneck, kjer intenzivni spopadi za to strateško pomembno mesto potekajo že več tednov.

Kijev naj bi nameraval v prihodnjih mesecih izvesti ofenzivo za osvoboditev nekaterih ozemelj na vzhodu in jugu države, vključno z Mariupoljem, strateško pomembnim pristaniškim mestom ob Azovskem morju z okoli pol milijona prebivalcev, ki so ga ruske sile po več tednih smrtonosnega obleganja zavzele maja lani.

Nepojasnjene eksplozije v Mariupolju

Iz Londona so sporočili, da je Moskva verjetno zaskrbljena zaradi nepojasnjenih eksplozij na vojaških objektih v tem mestu. Po podatkih britanskega obrambnega ministrstva, ki se zanaša na obveščevalne podatke, je samo od začetka tega meseca v Mariupolju odjeknilo do 14 eksplozij, med drugim v skladišču streliva, dveh skladiščih goriva in jeklarni, ki se uporablja za vojaške namene, navaja dpa.

»Rusija bo verjetno zaskrbljena, ker se nepojasnjene eksplozije dogajajo na območju, za katerega je verjetno že prej ocenila, da je zunaj dosega rutinskih ukrajinskih udarnih zmogljivosti,« so sporočili iz Londona in dodali, da Mariupolj sicer leži okoli 80 kilometrov za trenutno frontno črto.

Mariupolj, ki je bil med ruskim obleganjem na začetku vojne močno opustošen, je za Rusijo pomemben, saj leži na ključni logistični poti, hkrati pa je največje mesto, ki so ga ruske sile zavzele lani in je še vedno pod njihovim nadzorom.

V Ukrajini novi ruski zračni napadi

Rusija je v jutranjih urah nad Ukrajino izvedla nove napade z brezpilotnimi letali, v katerih sta bile ubiti dve osebi, še tri pa so bile ranjene, pa so danes sporočile ukrajinske sile. Ob tem so dodale, da jim je uspelo sestreliti 11 od 14 brezpilotnih letal šahed.

Najmanj dve smrtni žrtvi in tri ranjene je terjal ruski napad na ukrajinsko mesto Hmelnicki na zahodu države, oba umrla naj bi bila reševalca. Nad prestolnico Kijev pa so ukrajinske sile sestrelile devet brezpilotnih letal, je dejal vodja kijevske vojaške uprave Sergej Popko, ne da bi navedel, ali je napad terjal žrtve oziroma škodo na infrastrukturi. Pojasnil je, da je bil napad izveden v dveh ločenih valovih, zaradi česar so zračni alarmi zvonili več kot pet ur. Hkrati pa je opozoril, da ruske sile s tovrstnimi napadi skušajo izčrpati ukrajinsko zračno obrambo.

Od sredine oktobra je Rusija izvedla številne obsežne zračne napade, predvsem na objekte ukrajinske energetske infrastrukture. Zaradi obsežnega uničenja infrastrukture je marsikje prišlo do prekinitve dobave električne energije, kar je prizadelo na milijone ljudi.