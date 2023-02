Gen-I: Vendarle uprava s petletnim mandatom

Družbo Gen-I bo naslednjih pet let vodil Maks Helbl, člani uprave pa so še Andreja Zupan, Sandi Kavalič in Primož Stropnik. Vsi so bili že doslej zaposleni pri trgovcu z električno energijo, ki posluje na 22 mednarodnih trgih.