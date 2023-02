Marjan Šarec ob sprejemanju resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki jo je ministrstvo za obrambo predstavilo decembra lani in predvideva dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP do leta 2030, pričakuje »takšne in drugačne parlamentarne razprave«.

»Vem, da se v Sloveniji nekateri ne strinjajo z dvigovanjem obrambnih izdatkov. Do tega imajo vso legitimno pravico, kajti živimo v demokratični državi. Sprašujem pa se, ali so v drugih članicah Nata tako kratkovidni oziroma ali imajo kaj manj znanja, da vsi zagovarjajo dodatna sredstva za obrambo,« je povedal. Pričakuje, da bodo tisti, ki jim je mar za varnost Slovenije in za to, da se približa cilju dveh odstotkov, podprli resolucijo.

»Varnost je namreč osnova. Če nimaš varnosti, potem hitro vse ostalo pride v ozadje,« je še povedal Šarec. Ob tem je zagotovil, da je cilj slovenske vojske in obrambnega ministrstva zagotoviti varnost države in služiti državljanom.

Napovedal je, da se bo obrambni proračun Slovenije prihodnje leto približal 1,5 odstotka BDP, tako da je še daleč od dveh odstotkov, pri čemer pa se v Natu ta delež že omenja kot izhodišče, in ne cilj.

Krepitev obrambnih izdatkov je bila ena glavnih tem današnje razprave obrambnih ministrov zveze Nato v Bruslju. V torek so se medtem osredotočili predvsem na nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji.