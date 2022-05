Pahor je pripadnikom SV ob današnjem dnevu čestital in se jim zahvalil za njihovo delo. »Z vašim delom na mirovnih misijah v tujini, z vašo profesionalno skrbjo za obrambne naloge doma ter z vašo srčno pomočjo našim ljudem v stiskah vedno vse navdušite,« je dejal.

Izpostavil je poslabšanje varnostnih razmer v Evropi, pa tudi napetosti drugod po svetu, ki poglabljajo nevarnosti za sprožitev drugih hibridnih ali vojaških konfliktov. »Naj si Slovenija še tako iskreno prizadeva za mirno reševanje vseh sporov, ne sme si zatiskati oči pred sedanjimi napetimi razmerami,« je pozval.

Ob tem se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini, ki po njegovih besedah sproža pomembne politične in varnostne spremembe. »Interes Finske in Švedske za članstvo v Natu je samo ena od teh sprememb. Če se bodo za to odločili, jim izrekamo dobrodošlico,« je dejal.

V teh nepredvidljivih razmerah je z vidika varnosti Slovenije po njegovi oceni zato bistveno, da imamo izurjeno, usposobljeno, opremljeno in moralno motivirano SV, da smo zanesljiv zaveznik v zvezi Nato ter da smo aktiven član EU, ki že skoraj 80 let neprekinjeno zagotavlja mir, varnost in blaginjo evropski družini narodov.

Ocenil je, da so se v zadnjih letih na področju obrambe v Slovenije zgodili zelo veliki premiki. DZ je s sprejetjem nekaterih ključnih, strateških dokumentov začrtal sodoben in dolgoročni razvoj Slovenske vojske, je dejal Pahor. Med drugim je spomnil na sistemski zakon, »ki zagotavlja materialno podlago za nujno potrebne investicije za opremo slovenskega vojaka, njegovo oborožitev in zmogljivost Slovenske vojske za obrambo države«.

V ta okvir sodi tudi nakup oklepnikov boxer. Investicija je, kot pravi Pahor, ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše zmogljivosti SV. »Potreba ni od včeraj in temelji na ustreznih strokovnih podlagah. Intenzivnejše aktivnosti potekajo že več let,« je spomnil in dodal, da kot vrhovni poveljnik obrambnih sil podpira investicijo. Meni, da se nakupa oklepnikov ne sme več odlagati.

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Matej Tonin. Pripadnikom se je zahvalil, ker skrbijo za našo varnost in ker so domovini služili tudi, ko razmere niso bile najboljše. A današnji dan lahko po oceni Tonina praznujemo bolj optimistično, saj jim je med drugi uspelo ustaviti »kadrovski prosti pad« in začeti modernizacijo vojske.

Tonin se je ob zaključku mandata tako ozrl v delo zadnjih dveh let, v katerih so bili po njegovi oceni postavljeni vsi temelji za nadaljnji razvoj SV. Kot je dejal, je bila ob zavedanju, da so ljudje bistvo vsake vojske, njegova prednostna naloga izboljšanje statusa vojaka. »Zadovoljen vojak je najboljši promotor Slovenske vojske,« je dejal in spomnil na spremembe zakona o službi v SV in zakona o obrambi. Veseli ga tudi, da so uspeli povečati zanimanje mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka.

SV pa ob tem po besedah ministra potrebuje tudi dobro tehniko, ki dvigne učinkovitost dela, predvsem pa zagotavlja najvišjo možnost preživetja in varnosti vojakov. Kot je poudaril, o tem ni dovolj le govoriti, temveč tudi zagotoviti finančne vire. Velik korak pri tem je bil po oceni Tonina narejen z zakonom o investicijah v SV.

Eno od bolj aktualnih odprtih vprašanj okoli opremljanja vojske je trenutno sicer omenjeni nakup oklepnikov boxer. Tonin je danes tudi pojasnil, zakaj se je odločil za ta nakup. Kot je dejal, vozila SV potrebuje, da lahko izvaja z ustavo in zakoni določene naloge. Potrebuje jih, ker je kombinacija zmogljivosti in zaščite vozila daleč najboljša, ker v izredno poslabšanih varnostnih okoliščinah z izgradnjo slovenskih obrambnih zmogljivosti misli resno, ker želi, da Slovenija tudi z dejanji in ne le besedami podpira evropsko strateško suverenost in ker podpira slovensko obrambno industrijo.

Tudi načelnik generalštaba SV Robert Glavaš je v nagovoru poudaril pomen ustrezne usposobljenosti, opremljenosti in oboroženosti SV. Kot je spomnil, so z zavedanjem o tem v zadnjem letu veliko pozornosti namenili novim kadrom, vojaški infrastrukturi, vajam z mednarodno udeležbo. »Pripadniki Slovenske vojske smo vedno usposobljeni in pripravljeni na klic domovine,« je zatrdil Glavaš, ki se je ob tem zahvalil vsem, ki so v preteklem letu kakorkoli prispevali k napredki SV.

Ugotavljal je, da se mednarodno okolje ves čas spreminja, mednarodna skupnost pa se na te spremembe odziva različno. Po besedah Glavaša je za Slovenijo ob tem pomembno, da je enakovreden in zanesljiv partner. Varnostna situacija v Evropi potrjuje našo zavezanosti zahodnim civilizacijskim vrednotam, ki so nas naučile, da smo najmočnejši takrat, ko smo skupaj, je še dejal.

Pahor je danes tudi slovesno povišal namestnika načelnika Generalštaba SV brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja.

SV obeležuje svoj praznik v spomin na 15. maj 1991, ko se je na Igu in v Pekrah začelo usposabljanje prve generacije nabornikov.