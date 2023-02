»Enajst let smo čakali na to novinarsko konferenco, vprašanje je, kdaj jo bomo znova doživeli,« so bile uvodne besede tiskovnega predstavnika Smučarske zveze Slovenije (SZS) Tomija Trbovca na prireditvi v najnovejšem petzvezdičnem hotelu v Ljubljani, na kateri se je predstavila 33-članska slovenska reprezentanca za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Potem ko so v preteklosti nosilca zastave izbrali šele v kombiju, v katerem so se peljali na slovesno odprtje prvenstva, je bila tokrat priložnost, da se vsak izmed 33 reprezentantov za prestižno nalogo javi kar sam. Ker prijav ni bilo, so predlagali kapetana moške reprezentance v smučarskih skokih Petra Prevca, s 30. leti najstarejšega člana slovenske ekipe za Planico 2023, ki je dobil soglasno podporo, saj so vsi dvignili roko.

Ker je Planica zaprta, bodo sklepne priprave v Kranju

»Da sem bil izbran s takšno večino glasov, se ne zgodi velikokrat v Sloveniji. Ponosen in počaščen sem, da bom prvič zastavonoša. Ker smo imeli naslednji dan vedno kvalifikacije, se ne spomnim, da bi bil sploh kdaj na odprtju prvenstva. Očitno že toliko časa vztrajam, da vsi starejši odnehajo. Kot najstarejši ne bom delil nasvetov, saj vsak sam najbolje ve, koliko je treniral. Treba se je umiriti in nastopiti po najboljših močeh,« je pripomnil Peter Prevc. Ne spomni se, ali je sploh kdaj v karieri na dveh tekmah zapored ostal brez uvrstitve v finale, kot se mu je pripetilo konec tedna v Lake Placidu.

Udarni del slovenske reprezentance bodo smučarski skakalci in skakalke, ki so osvojili vseh 22 slovenskih stopničk nordijskih smučarjev v letošnji zimi. Vseh šest slovenskih skakalcev se je v letošnji sezoni na tekmah svetovnega pokala že uvrstilo med deset najboljših. Da bi se čim bolje pripravili, bodo vsi razen Žiga Jelarja, ki bo tekmoval na lastno željo, izpustili tekmi za svetovni pokal konec tedna v Rasnovu v Romuniji. »Vedno je treba še kaj popraviti. Vseh šest fantov je zelo močnih, tudi Peter Prevc, čeprav v zadnjem obdobju ni skakal najbolje. To pomeni, da čaka strokovni štab težko delo pri izboru najboljše četverice za tekmo. O kriterijih za izbiro ekipe se bomo s fanti še pogovorili. V pričakovanju prvenstva smo vsi že malo nestrpni. Ko se bo začelo, verjamem, da bodo fantje pokazali to, kar počnejo že vso sezono. Bolje, da se je Lanišku smola z zadrgo zgodila na tekmi svetovnega pokala v ZDA, kot da bi se mu na svetovnem prvenstvu,« je samozavesten glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Slovenci bodo zaključne priprave opravili na skakalnici v Kranju, saj je Planica zaprta, in imeli prost konec tedna. »Vsaka skakalnica je primerna za priprave, kranjska pa je pravi šolski primer za odpravljanje napak. Če skačeš dobro na eni skakalnici, slej ko prej dobro skačeš tudi na drugi,« je pojasnil Hrgota. »Ker smo v Kranju zelo veliko skakali, imaš že v podzavesti primerjavo in občutek, ali bodo stvari z opremo delovale tudi v Planici,« ga je dopolnil Peter Prevc.

Ker so bili slovenski skakalci na vsaki letošnji tekmi svetovnega pokala v igri za stopničke, je logično pričakovanje, da bodo na svetovnem prvenstvu doma nadaljevali v tem ritmu. »Moj glavni cilj je, da fante pripravim tako, da na tekmi naredijo najboljše skoke. Vemo, kam spadajo, ko pokažejo najboljše skoke. Domače tekmovališče ne bo breme, ampak ob podpori gledalcev dodaten zagon. Priložnost je velika, zdaj je najbolj pomembno, da ostanemo mirni in zbrani. Če Lanišek naredi dva popolna skoka, spada v sam vrh. Lanišku in Zajcu sta obe skakalnici v Planici zelo pri srcu, Jelarju predvsem srednja, prav tako tudi Petru Prevcu,« je končal Hrgota.

1200 kilometrov dolga pot s kombijem v Romunijo

Ženska vrsta v smučarskih skokih je hitela z izpolnjevanjem obveznosti do medijev, saj je Emo Klinec, Niko Prevc, Katro Komar, Majo Vtič in Ajdo Košnjek pred hotelom že čakal prižgan in ogret kombi, s katerim so se odpeljale na 1200 kilometrov dolgo pot v Rasnov, kjer bodo imele tekmi za svetovni pokal v petek in v soboto. »Pet deklet, ki bodo nastopile v Planici, je letos že dokazalo, da so konkurenčne najboljšim. Čeprav se je Bogatajeva poškodovala, ciljev nismo spreminjali, torej kolajna na vsaki izmed štirih tekem,« je odločno povedal glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič. »Pripravljenost je super, nastop doma bo dodaten zagon,« je pripomnila Ema Klinec, ki ima v sezoni šest drugih mest in bo na srednji skakalnici branila naslov svetovne prvakinje izpred dveh let, zato bo Slovenija lahko nastopila s petimi tekmovalkami. Nika Križnar, ki je izpustila tekme v Willingenu, Hinzenbachu in Rasnovu, trenira s klubskim trenerjem iz SSK Norica Žiri in se bo reprezentanci pridružila na svetovnem prvenstvu.

Ema Volavšek v širšem krogu favoritinj V ekipi za nordijsko kombinacijo je pet moških in tri ženske, ki bodo imeli pet tekem. »Ker je ekipa z naskokom najmlajša na svetovnem prvenstvu, bo zame med vsemi trenerji najmanj stresa. Pri moških je cilj, da izboljšamo uvrstitev s svetovnega prvenstva pred dvema letoma v Oberstdorfu, ko je bil Gašper Brecl 25. Letos je osvajal točke svetovnega pokala. Pri ženskah smo z Emo Volavšek v širšem krogu favoritov za kolajno, ne glede na to, da je imela težave z bolečinami v hrbtu,« je napovedal glavni trener ekipe v nordijski kombinaciji Goran Janus, ki ima sicer še vedno sloves najboljšega selektorja v zgodovini slovenskih smučarskih skokov. »Kolajna je cilj, a najprej bo treba narediti dober skok in teči čim hitreje,« je dodala Ema Volavšek.