Na prvenstvo v Planico vabijo z vlakom, avtobusom ali peš

Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga bo Planica gostila med 21. februarjem in 5. marcem letos, je velik organizacijski in logistični zalogaj, saj gre za največji dogodek, kar jih je Slovenija gostila od osamosvojitve. Medtem ko bodo tekmovalci nastanjeni v Beljaku in Trbižu, bodo navijači in poročevalci spali na Bledu in drugih nastanitvenih kapacitetah proti Ljubljani. Obiskovalce organizatorji vabijo, da se na ogled tekem odpravijo z vlakom ali avtobusom.