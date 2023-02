Število smrtnih žrtev katastroflanih potresov v Turčiji in Siriji se bo še zagotovo podvojilo, doslej pa so uradno potrdili več kot 29 tisoč žrtev, še kakšnih 80 tisoč ljudi je ranjenih. »Točnejše ocene žrtev so trenutno nemogoče, saj je za to treba priti pod ruševine. Nismo še zares začeli šteti mrtvih,« je dejal pomočnik generalnega sekretarja ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je ponedeljkovo tresenje tal prizadelo okoli 26 milijonov ljudi.

What I saw today in #Türkiye was devastating. What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled. Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN — Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 11, 2023

Preživeli pod ruševinami le še po »čudežu«

Strokovnjaki so pred dnevi ocenjevali, da bi lahko bilo pod ruševinami ujetih še sto, če ne celo dvesto tisoč ljudi. Samo v Turčiji po njih še vedno išče preživele skupno okoli 40 tisoč reševalcev, pa čeprav je upanja na rešitev še kakega preživelega vse manj. Na prizadeta območja prihaja mehanizacija za odstranitev ruševin. A čudeži se, tako so prepričani vsi na terenu, vendarle dogajajo. V turški provinci Hatay so kar 140 ur po potresu izpod ruševin rešili sedemmesečnega dojenčka ter nosečo žensko in njenega brata, v mestu Kahramanmaras pa so živega našli 26-letnika. V Antakyi so po 134 urah rešili petmesečnega dojenčka, po 137 urah šestletnika, podobnih zgodb pa je še več.

Spašavanje djevojčice iz ruševina Video credits: Anadolija pic.twitter.com/BvfINcDyQG — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) February 11, 2023

Romunski reševalci so v Hatayu šest dni po uničujočih potresih rešili 35-letnega Muastafo, ki je pod ruševinami šestnadstropne zgradbe preživel neverjetnih 149 ur. »Dobro je. Sicer je prosil, naj ga čim prej rešimo, ker trpi za klavstrofobijo,« je povedal eden od reševalcev. Akcija je trajala kar pet ur.

149. saatte Hatay'dan yeni bir mucize haberi geldi. 35 yaşında bir erkek 7. günde enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/WTrHpeFxUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023

Nasilje, plenjenje in oboroženi roparji

Z območja, kjer med drugim delujejo kurdske oborožene skupine in sirski uporniki, poročajo o vse hujšem nasilju. Zato so v soboto za več ur celo prekinili z delom nemški in avstrijski reševalci na terenu, nakar je turško obrambno ministrstvo sporočilo, da na območje pošilja dodatne vojake, ki bodo poskrbeli za varnost in omogočili nadaljnje reševanje. Varnostne razmere se bodo po pričakovanjih še poslabševale, saj so ljudje vse bolj obupani. Erdogan je sicer v soboto zvečer zatrdil, da bodo - tudi po zaslugi izrednih razmer, ki so jih razglasili v desetih najbolj prizadetih provincah - kaznovali vsakega, ki bo kršil zakon. Odslej »se morajo ljudje, ki sodelujejo pri plenjenju ali ugrabitvah, zavedati, da je nad njimi trda roka države«.

V Turčiji je bilo zaradi plenjenja aretiranih najmanj 98 ljudi, zasegli so tudi več pištol, puške, gotovino, nakit in bančne kartice. Dve osebi pa so aretirali, ker sta se pretvarjali, da sta humanitarna delavca. Skušali sta prevzeti oziroma ukrasti šest tovorov pomoči, hrane in drugih dobrin. »Večina jih je oboroženih z noži, tako da veliko ne moremo storiti,« pravi reševalka Gizem v kraju Antakyi. Vse večjo grožnjo preživelim predstavljajo tudi različne bolezni in okužbe ter njihovo morebitno širjenje. »Preživelim grozi smrt zaradi poškodb in ran. Pa tudi okužbe. Tukaj ni nobenega stranišča, kar je velika težava,« še opozarja Gizem.

Psi enakovredni člani enote Včeraj se je domov vrnila enajstčlanska slovenska ekipa z reševalnimi psi, ki je od srede pomagala pri preiskavah prostorov, ruševin, objektov. Proti koncu so imeli pri iskanju vse več težav, saj je število mrtvih naraščalo, prebivalci pa so bili vse bolj nemirni. Iz Turčije so se umaknili, ker je za uspešno reševanje minilo že preveč ur, in ker je začel naraščati kriminal. Pet od sedmih psov se je resno poškodovalo, povečini so imeli porezane blazinice na tačkah. Kmalu bodo spet na treningih.