Mama Ilke Štuhec si je med svetovnim prvenstvom zlomila nogo

Med ogrevanjem Ilke Štuhec pred nastopom na specialnem superveleslalomu, ki ga je končala na 12. mestu, se je v sredo dopoldan na terenu ponesrečila mama slovenske šampionke in glavna trenerka Darja Črnko. Črnkovo so po padcu takoj prepeljali v bolnišnico v Bourg Saint Maurice, kjer so ji zvečer operirali zlomljeno stegnenico.