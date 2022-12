Smučarska zveza se sicer trudi, vlaga denar, a do danes se še ni zgodilo nič revolucionarnega – mladi talenti se ne prebijajo. Žalostna sem bila predvsem zaradi Ilke, saj sem vedela, da je še sposobna dobrih rezultatov. Teh pa ni bilo, ker se nekatere stvari niso sestavile. To je prineslo tudi posledice na njeni psihi. Trudili smo se odpravljati vzroke za slabše rezultate, a to je dolgotrajen proces. Odločila se je zamenjati proizvajalca smuči in to je prineslo preobrat. Na starih smučeh bi še danes bila tam kot lani. Ilka je celo rekla, da bo nehala smučati. S Stöcklijem ni več želela sodelovati in to jim je tudi napisala. Sledilo je nekaj neprijaznih besed, a dobro.

Kästle, njen novi opremljevalec, je imel zadnjič tekmovalca na stopničkah leta 1998 (do dosežka Ilke, ki je v St. Moritzu pred dnevi osvojila drugo mesto). Kästle so ugasnili. To je bil čas, ko so kupovali konkurenčne firme, da jih ugasnejo. Toda proizvodnja smuči Kästle je ostala in to v istih prostorih. Tudi nekaj ljudi iz prejšnjega obdobja je ostalo, pripeljali so le nove stroje. Danes je lastnik tovarne češki milijonar Tomas Nemec. Normalen človek, nisem še srečala tako bogatega in tako normalnega človeka. Na treningih nas spremlja z videi. Bil je v Lake Louisu in v St. Moritzu. Popolni entuziast, ki bo naredil vse, da bi Kästleju vrnil nekdanjo slavo. x Večer