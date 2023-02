»Suzana Mihajlovski je bila ob našem prihodu na kraj dogodka v šoku, zato smo ji morali večkrat postaviti eno in isto vprašanje. V eni roki je držala ročaj noža brez rezila, z drugo roko se je držala za rano nad desnim bokom. Povedala je, da jo je na stopnišču zabodel njen partner Ivan Rajević, ki je potem zbežal,« je na sodišču povedal policist Benjamin Lang. Bil je v patrulji, ki je prva prispela na Savinjsko ulico 3 v Celju 7. januarja lani zgodaj zjutraj, potem ko so na policiji prejeli klic brata oškodovanke. Rajević je obtožen poskusa umora Suzane Mihajlovski, kar naj bi storil le dva meseca po prestani štiriletni zaporni kazni zaradi poskusa uboja nekdanje soproge.

»Nekaj minut za nama so že prispeli tudi reševalci, ki so oskrbeli poškodovano in jo odpeljali v bolnišnico,« je še povedal Lang. Ob njegovem prihodu je bila ob oškodovanki tudi njena mati, stali sta pred vhodom v večstanovanjsko poslopje. Drugi v patrulji Denis Jarc je dodal, da naj bi oškodovankina mama na stopnišču slišala vpitje, zatem pa ji je hči povedala, da jo je z nožem zabodel Rajević. »Oškodovanka je bila panična, ne bi pa mogel oceniti, ali je bila tudi pod vplivom drog,« je dejal Jarc. Pričal je tudi policist Rok Stepišnik, ki je dan po dogodku obiskal Suzano Mihajlovski v bolnišnici, da bi se z njo pogovoril.

O drogi molčala

»Delovala je prisebno, dala sva ji v podpis soglasje za pregled dveh njenih telefonov,« je povedal Stepišnik. V bolnišnici jo je obiskal tudi kriminalist Karel Završnik, ker so v oškodovankinih oblačilih našli drogo. O tem, kako se je znašla tam, ni želela govoriti. V nadaljevanju so na sodišču zaslišali še nekaj zdravstvenih delavcev, med njimi zdravnika Nejca Ribiča, ki je bil tisto noč dežuren in je bil z ekipo reševalcev prvi na kraju dogodka, ter zdravnico Karin Rojc, ki je bila dežurna na celjski urgenci, kamor so pripeljali oškodovanko. Kot je povedala, je oškodovanka ob sprejemu tudi njej dejala, da jo je z nožem zabodel partner. Ribič pa je dejal, da je bila, ko so prispeli z reševalnim vozilom, pri zavesti, je pa močno krvavela. Na vprašanje, ali je bila morda takrat pod vplivom prepovedanih drog, je odgovoril, da tega občutka ni imel.

Kot smo že pisali, naj bi po trditvah tožilstva Rajević Suzano Mihajlovski najprej objel, nato pa jo z nožem zabodel pod desni del prsnega koša. Povzročil ji je hude poškodbe, zaradi katerih bi lahko, če ne bi bila deležna pravočasne zdravniške pomoči, tudi umrla. Potem je pobegnil, a so ga policisti zvečer našli v eni od celjskih kavarn in mu odvzeli prostost. Ni se upiral.