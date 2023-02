Drugo mesto je pripadlo Američanki Mikaeli Shiffrin, ki je v kombinaciji ostala praznih rok. Superveleslalomska svetovna prvakinja iz Areja leta 2019 je boj za zlato odličje izgubila za pičlih 11 stotink sekunde.

Tretje mesto sta si razdelili dve smučarki. Z istim časom sta v cilj prismučali Avstrijka Cornelia Hütter in Kajsa Vickhoff Lie iz Norveške. Obe sta za novo šampionko zaostali 33 stotink sekunde.

Švicarka Lara Gut-Behrami, lanska olimpijska in prejšnja svetovna prvakinja v superveleslalomu, tokrat ni krojila razpleta povsem na vrhu. Gut-Behrami je drugo žensko tekmo za medalje v Meribelu končala na šestem mestu.

Bassino je postala druga Italijanka s superveleslalomsko zmago na svetovnih prvenstvih. Isolde Kostner je na SP zmagala dvakrat po vrsti v letih 1996 in 1997. Šestindvajsetletna Bassino je pred dvema letoma na domačem SP v Cortini d'Ampezzo zmagala v paralelnem veleslalomu.

Bassino ni sodila v ožji krog favoritinj za zlato odličje v superveleslalomu. V svetovnem pokalu je bila sicer na tekmah v tej disciplini štirikrat na stopničkah, a še ni zmagala.

Od Italijanov so v tej disciplini na SP zmagali tudi Dominik Paris (2019), Christoff Innerhofer (2011) in Patrick Staudacher (2007).

Edini slovenski nastop je bil pri številki 23. To je nosila slovenska predstavnica v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec.

Mariborčanka je bila brezhibna in zelo hitra v zgornjem delu. Pri prvem in drugem merjenju vmesnega časa je bila daleč najhitrejša med vsemi (-0,51; -0,21), kar je zelo dober obet za smuk in napad na tretji naslov svetovne prvakinje.

V tehnično zahtevnejšem in senčnem odseku je nato izgubila nekaj zagona, kar ji je ob prihodu v cilj prineslo 11. čas (+0,78). Štuhec je nato prehitela Alice Robinson iz Nove Zelandije, ki si je sicer s številko 30 prismučala sedmo mesto.

Dvakratna smukaška svetovna prvakinja veliko več pričakuje od sobotnega smuka. Upoštevajoč smukaške dosežke v svetovnem pokalu v tej sezoni je šampionka iz Maribora favoritinja za odličje v kraljevski disciplini.

Moto Štuhec je bil popoln napad, kar ji je uspelo v zgornjem delu.

»Vedela sem, kar moram storiti. Zgoraj ni posebnosti in je treba napadati, kar sem tudi naredila. Po mestu, kjer je bil start kombinacije, sem malce popustila. Na progi, kot je bila današnja, je bil samo en zavoj dovolj, da si izgubil čas, nekaj hitrosti, ki je nato nisi uspel pridobiti nazaj,« je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejala Štuhec.

Glede na to, da je bil superveleslalom dosti tehničen, kar ji ne ustreza, je Štuhec vseeno zadovoljna: »Sem zelo vesela, da se vidi, da znam tudi zavijati.« Za stopničkami je sicer zaostala 45 stotink sekunde.

Tudi po današnji tekmi slovenska šampionka Tina Maze ostaja najstarejša dobitnica medalje pri ženskah na superveleslalomu na svetovnem prvenstvu. Ta mejnik je Tina Maze dosegla leta 2015, ko je pri 31 letih osvojila srebrno medaljo. Maze je dve leti pred tem v tej disciplini zmagala na SP v Schladmingu.