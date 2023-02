Hrvaško, ki jo je vodil med letoma 1994 in 2000, je leta 1998 popeljal do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu. Leta 2003 je treniral tudi Muro iz Murske Sobote. Bil je velika javna oseba na Hrvaškem, cenjen v Evropi in svetu, v domovini se ga je prijel vzdevek »trener vseh trenerjev«.

V javnosti se je zadnjič pojavil decembra lani, ko je v Zagrebu prejel nagrado Vladimirja Beare za velik prispevek športni kulturi in sožitju v družbi, navaja hrvaški Indeks.

Miroslav Blažević je bil rojen leta 1935 v Travniku, kjer je tudi začel nogometno kariero, v kateri je igral tudi za članske ekipe Dinamo Zagreb, Lokomotivo Zagreb, Rijeko, Sarajevo in Sion. Končal jo je pri 31 letih, ko je postal trener švicarskega Siona, leta 1979 pa je bil izbran tudi za selektorja Švice.

Leta 2001 bil selektor Irana, leta 2008 in 2009 pa Bosne in Hercegovine. Potem je odšel za tri leta na Kitajsko, kjer je vodil ekipo Shanghai Shenhua in nato državno olimpijsko selekcijo mlajših članov.

Trenersko pot, v kateri je vodil skoraj 30 klubov in reprezentanc, pa je končal v sezoni 2014/2015 na klopi Zadra.