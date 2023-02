Na Hrvaškem lokalni mediji poročajo o težavah zaradi močnega vetra, predvsem iz prestolnice Zagreb in Osijeka. Poročajo o lomljenju vej z dreves, ki padajo na avtomobile in ceste, pa tudi o podrtih drevesih. Gasilci imajo veliko dela z njihovim odstranjevanjem, zato je ponekod oviran tudi promet.

Na območju Osijeka so ob podiranju dreves poročali tudi o padcu več telefonskih in električnih drogov na ceste, v Osijeku pa je močan veter podiral stojnice na sejmu starin, a ni zahteval žrtev, poroča hrvaški portal televizije N1.

V BiH na območju celotne države zaradi močnega vetra s hitrostjo do 70 kilometrov na uro velja oranžni alarm. O močnem vetru poročajo iz vseh delov države, ponekod pa sunki dosegajo orkansko moč. Na Bjelašnici je veter pihal celo s hitrostjo 133 kilometrov na uro, zato so na tem priljubljenem smučišču zaprli sedežnico, poroča sarajevski portal klix. Najbolj vetrovno je sicer v gorah, kjer pričakujejo tudi sneg.

O težavah zaradi orkanskega vetra poročajo tudi iz Avstrije. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so v zadnjih 24 urah imeli gasilci na Dunaju polne roke dela zaradi vetra s precejšnjimi plohami. Danes zjutraj so poročali o 170 klicih za pomoč. Poleg razrahljanih okenskih kril, polomljenih vej in vdora vode na podstrešja je na poslopju nekega podjetja popustila pločevinasta streha, ki so jo morali gasilci zavarovati.

Zaradi orkanskega vetra velja oranžni alarm tudi v Srbiji, od koder pa doslej niso poročali o večjih težavah.