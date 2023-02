Z izjemo ultre večjih strojnih novosti nova serija ne prinaša. Še najbolj bomo razliko v primerjavi s preteklimi modeli opazili Evropejci, ki bomo naposled lahko na domačem trgu kupili najzmogljivejše različice Samsungovih premijcev. Namesto Samsungovih procesorjev exynos bo serija galaxy s23 po vsem svetu opremljena z nekoliko »navitimi« Qualcommovimi procesorji snapdragon 8 gen 2, ki so jim v ime dodali »for galaxy« oziroma »za galaxy«.

Potezo pozdravljamo, saj so evropski galaxyji doslej zaostajali po surovi moči procesorjev, kvaliteti obdelave fotografij in videa ter tudi avtonomiji baterije. Eden glavnih očitkov Samsungu je zdaj pozabljen. Druga opaznejša novost se tiče cene. Samsung je pokazal, da je v stiku s trendi, in svoje naprave zasolil. Galaxy s23 stane 949 evrov (lani 849 evrov), galaxy s23+ 1199 evrov (lani 1049 evrov) in galaxy s23 ultra 1499 evrov (lani 1349 evrov). Samsung sicer v predprodaji do 16. februarja ponuja brezplačno nadgradnjo kupljene naprave na model z višjo kapaciteto prostora za shranjevanje, a so tudi v tem primeru novi modeli za 50 evrov dražji od lanskih. Kaj poleg novega in zmogljivejšega procesorja dobimo za ta denar?

Manj dinamična zaslona s23 in 23+

Zaslon galaxy s23 ultra je AMOLED in ima diagonalo 17 centimetrov (6,8 palca). Ločljivost zaslona znaša 3088×1440 oziroma 501 piko na palec (ppi). Osveževanje zaslona je dinamično, od enega herca (Hz) do 120 hercev. Zaslon podpira HDR10+, za zaščito pa skrbi najnovejše Corningovo odporno steklo gorilla glass victus 2. Isto steklo najdemo tudi pri modelih s23 in s23+. Pri s23 je diagonala zaslona AMOLED 15,5 centimetra (6,1 palca), pri s23+ pa 16,7 centimetra (6,6 palca). Tudi ta zaslona imata dinamično prilagajanje frekvence osveževanja. Najvišja pri obeh znaša 120 hercev, je pa najnižja zato 48 hercev, kar pomeni nekaj več odvečne porabe baterije v primerjavi z ultro. Najnižja frekvenca je lani znašala 10 hercev. Gre torej za posodobitev na slabše. Zaslona s23 in s23+ imata podporo za HDR10+ in ločljivost 2340×1080. Preračunano to pomeni 422 ppi za s23 in 390 ppi za s23+.

Modela s23 in s23+ ponujata 8 GB delovnega spomina v vseh različicah. Osnovni model pri s23 ima 128 GB prostora za shranjevanje, nadgrajeni pa 256 GB. Osnovni model s23+ se medtem začne pri 256 GB, z opcijo modela s 512 GB. Baterija pri s23 ima kapaciteto 3900 miliamperskih ur (mAh) in jo je mogoče polniti brezžično s 25-vatnim polnilcem (prodaja se ločeno). Pri s23+ ima baterija kapaciteto 4700 mAh, polni pa se s 45-vatnim polnilcem (tudi ta ni v škatli). Obe napravi podpirata brezžično polnjenje in prenos energije na drugo podprto napravo.

Bolj razgibano je pri ultri. Tam ima osnovni model 8 GB delovnega spomina in 256 GB za shranjevanje, nadgrajeni pa 12 GB delovnega spomina ter 512 GB ali 1TB za shranjevanje. Kapaciteta baterije je 5000 mAh, žično polnjenje doseže 45 vatov, naprava pa podpira tudi brezžično polnjenje in prenos energije na druge naprave. V ohišju je spravljeno še pisalo S pen. Vsi modeli podpirajo omrežja 5G in so odporni na prah ter vodo po standardu IP68.

Kamera z ločljivostjo 200 MP

Poleg procesorja in cene se glavna novost skriva v ultrini kameri. Spredaj premore standardno kamero za sebke z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP), na hrbtu pa štiri kamere. Najbolj impresivna je glavna z ločljivostjo kar 200 MP. Z združevanjem 16 pik v večjo piko naj bi nastajale še jasnejše in manj šumeče nočne fotografije, v običajni svetlobi pa bi se pike združevale po štiri, kar pomeni fotografije z ločljivostjo 50 MP. Sliši se zanimivo, zanima pa nas praksa in zlasti to, koliko prostora na telefonu oziroma v oblaku bodo zasedle fotografije s takšno ločljivostjo. Glavni kameri delajo družbo še 12-MP ultraširokokotna kamera, 10-MP teleobjektiv s 3-kratno optično povečavo in 10-MP teleobjektiv z 10-kratno optično povečavo.

Modela s23 in s23+ si delita iste kamere. Spredaj 12-MP kamera za sebke, zadaj 12-MP ultraširokokotna, 50-MP širokokotna in 10-MP teleobjektiv s 3-kratno optično povečavo. Pri teh ne gre za kakšne novosti v primerjavi z lanskimi modeli. Bi pa znali vsaj pri nas opaziti napredek že po zaslugi boljših procesorjev. Bomo videli na testih.

*** Največjo novost bomo opazili evropski uporabniki, saj bomo končno lahko kupili Samsungove premijce s Qualcommovimi procesorji snapdragon.