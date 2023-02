»Zaradi te stereotipizacije je vloga ženske veliko težja, to dokazujejo raziskave in empirična dejstva. Res je, da je ženskam na voditeljskih položajih težje. Na ženske se gleda skozi videz, minimalizirajo se njihova izobrazba, dosežki, pričakovanja pa so v skladu s prepričanji glede tega, kje je mesto za žensko,« je povedala. Po njenem mnenju se politika dojema kot moški svet. »Veliko časa sem na vprašanje, kako usklajujem osebno življenje in kariero, odgovarjala, da to ne bi smel biti problem in da se pričakuje podpora sistema. Potem sem dojela nesmisel tega vprašanja, ki se postavlja samo ženskam,« je dodala. Po njenih besedah moškega nihče ne bo vprašal, kje ima otroke in ali ima slabo vest, ker ni z njimi.

Da se s takšnimi vprašanji zadnje dneve ni ukvarjala, pričajo fotografije, ki jih je objavljala na družbenih omrežjih. Njeni sledilci so bili navdušeni. Na fotografijah iz Medžugorja, kjer je »molila za družino, prijatelje in domovino«, je bila po njihovem mnenju videti naravnost fantastično. V Bosno in Hercegovino se je sicer odpravila v družbi prijateljic, njeni sledilci pa so hvalili njen videz, češ da je videti kot deklica in kraljica ter »prelepa naša predsednica«.