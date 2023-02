V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je dejal, da so v policiji podrobno preučili poročilo ministrstva za notranje zadeve o ugotovitvah izrednega nadzora pri delu policije pri varovanju šestih protestov v zadnjih dveh letih. Po njegovem mnenju je poročilo, ki ga je pripravilo MNZ, policiji postavilo ogledalo, da se lahko odpravijo napake posameznikov in sistemske pomanjkljivosti. Po Lindavovih besedah so v policiji v nekaterih primerih zaznali nekatera odstopanja, na generalni ravni pa se strinjajo z ugotovitvami poročila, da je policija v nekaterih izpostavljenih primerih šla čez dopustno mejo.

»Ministrstvo za notranje zadeve je poročilo o nadzoru poslalo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki vodi svoje postopke, policija pa pri tem tvorno in aktivno sodeluje. V delu, ki se tiče delovnopravnih ukrepov, bomo zato počakali na ugotovitve tožilstva,« je dejal prvi mož slovenske policije in dodal, da so zaradi časovne oddaljenosti dogodkov določeni delovnopravni ukrepi že zastarali.

Zaradi strokovnih nepravilnosti je bilo opravljenih 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih smo jih opozorili na storjene nepravilnosti. Ugotovili so razloge za sum, da je 13 policistov storilo kaznivo dejanje; trije so protipravno odvzeli prostost, en je kršil človeško dostojanstvo in protipravni odvzem prostosti, osem jih sumijo kršitve človeškega dostojanstva, enega pa nevestnega dela v službi. Med 13 uslužbenci policije so tudi štirje vodstveni delavci, je dodal Lindav, pri čemer pa imen ni navedel. Vse primere so odstopili specializiranemu oddelku državnega tožilstva. Na vprašanje, ali gre pri omenjenem nadzoru za revanšizem, je Lindav to zanikal in dodal, da gre za objektivno ugotavljanje dejstev in dogodkov. »Strokovne službe Policije in ministrstva so svoje delo opravile nepristransko in objektivno«, je zagotovil.

Ministrica: Ne gre za lov na čarovnice

Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik je poudarila, da ne gre za lov na čarovnice. »Gre za to, da se prepreči, da bi v civilizirani službi še kdaj prišlo do tovrstnih dogodkov,« je povedala. Pojasnila je, da je poročilo pripravila strokovna služba in ne politika. »Pregledali smo veliko video in tonskega materiala ter prebrali več pisnih zaznamkov, v katerih smo ugotovili prekoračitev pooblastil, prekomerne posege v človekove pravice in sume kaznivih dejanj. Ugotovili smo tudi sistemske napake, saj je šlo za politično upravljanje s Policijo, kar pomeni kršitev kazenske zakonodaje,« je povedala ministrica. Poudarila je, da so takšna dejanja v civilizirani družbi nedopostna in napovedala, da bodo pomanjkljivosti odpravili na sistemski ravni.

Specializirano državno tožilstvo bo sedaj preverilo sume, in če bodo potrdili ugotovitve Policije, bo sprožilo ustrezne postopke pred sodiščem, to pa bo nato ugotovilo, če so sumi tudi kaznivo dejanje in takrat lahko pride do ukrepov delovno pravnih posledic, je pojasnila ministrica, Ob tem je poudarila, da je glede odpovedi zakonodaja jasna. »Po pretečenem roku odpovedi niso več dopustne,« je pojasnila.

Na vprašanje novinarjev o odgovornosti politikov, je Lindav dejal, da je za to pristojen posebni oddelek tožilstva, »ki lahko začne predkazenski postopek zoper kogar koli«. Ajanović Hovnik je dodala, da sama zakonodaja ne predvideva taknih situacij. Zato po njenih besedah že pripravljajo sistemske spremembe, ki naj bi v bodoče preprečile udeležbo politike v operativnem štabu.

Hovnikova je decembra lani izdala usmeritve in obvezna navodila za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021. Iz usmeritev izhaja, da je morala Policija do 31. januarja 2023 preučiti primere, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki lahko predstavljajo nezakonita ravnanja ali kršitve pogodbe o zaposlitvi in če obstajajo pogoji, izvesti delovnopravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov.

Kot so ugotovili v nadzoru, je bila sporna uporaba vodnega curka s primesjo plinskih sredstev proti posameznikom, ki niso huje kršili javnega reda in celo proti vidno bolnemu posamezniku, prav tako prisilna sredstva zoper invalida. Ugotovili so še neprimerno komunikacijo policistov in prirejanje vsebine dokumenta o uporabi prisilnih sredstev. Ugotovljene so bile tako sistemske kot tudi posamezne nepravilnosti, v poročilu pa zaposleni niso izpostavljeni z imeni in priimki, zato so na notranjem ministrstvu od vodstva Policije zahtevali, da identificirajo posameznike.