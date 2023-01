Jutri (v torek) bo potekel rok, ki ga je ministrica za javno upravo in začasna vodja notranjega ministrstva Sanja Ajanović Hovnik postavila vodstvu policije, da preuči poročilo izrednega nadzora nad delom policije pri varovanju protestov v času tretje Janševe vlade in po potrebi izvede »delovnopravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov«. Na generalni policijski upravi so nam pojasnili, da postopki še niso zaključeni, po naših neuradnih informacijah pa zaradi ugotovitev nadzora zaenkrat nihče ne bo izgubil službe niti prejel opozorila pred odpovedjo. Naj bi pa policija izrekla večje število blažjih opozoril. Prav tako bodo na policiji izvedli določene organizacijske ukrepe in spremenili pravila, da do podobnih dogodkov v prihodnje ne bi več prihajalo.

Brez ukrepov »na silo«

Poročilo, ki so ga na notranjem ministrstvu pripravili še pod notranjo ministrico Tatjano Bobnar, je pod drobnogled vzelo šest protivladnih protestov v letih 2020 in 2021. Nadzorniki so med drugim ugotovili, da je policija zoper protestnike večkrat ukrepala brez zakonitega povoda. Prav tako ni ustrezno obrazložila uporabe gumijastih nabojev, prihajalo pa je tudi do popravljanja uradnih zaznamkov za nazaj. Notranje ministrstvo je poročilo odstopilo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje in preganja sume kaznivih dejanj policistov in drugih uradnih oseb s posebnimi pooblastili.

Sanja Ajanović Hovnik je po odstopu svoje predhodnice, ki se je od Golobove vlade poslovila tudi zaradi apetitov Golobovega ožjega kroga po vplivanju na kadrovanje v policiji, od policije zahtevala, da ugotovi morebitno odgovornost posameznih policistov. Že takrat je bilo mogoče slišati, da bosta ministrica in predvsem Golob, ki želje po »čiščenju« policije v preteklosti ni skrival, nazadnje bržkone razočarana.

Po naših neuradnih, vendar zanesljivih informacijah vodstvo policije do zastavljenega roka strožjih ukrepov zoper policiste ne bo izvedlo. Izrekli naj bi sicer več opozoril, glede drugih morebitnih ukrepov pa naj bi počakali na ugotovitve specializiranega državnega tožilstva. Že vnaprej je bilo sicer jasno, da so roki za nekatere delovne ukrepe že potekli in da aktualno vodstvo policije ne bo po njih poseglo na silo, zgolj zato, da bi ugodilo pričakovanjem vlade.

Vodstvo policije, na čelu katere je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Boštjan Lindav, je sicer že poleti s položajev premestilo skoraj vse ključne policijske uslužbence iz časa tretje Janševe vlade, nekaterim pa zaradi konkretnih sumov kaznivih dejanj tudi izreklo odpoved.

Kmalu naj bi bil znan novi minister?

Predsednik vlade Robert Golob je v četrtek dejal, da je v zadnjih tednih opravljal pogovore s kandidati za notranjega ministra in da je »čisto možno«, da se bo odločil že ta teden. Od odstopa Tatjane Bobnar je na ministrstvu in v javnosti zakrožilo več imen potencialnih kandidatov. Od nekdanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja do aktualnega državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Branka Lobnikarja ... Nekateri bi na čelu notranjega ministrstva najraje videli kar Sanjo Ajanović Hovnik, ki je, kot že omenjeno, začasno prevzela še notranji resor, velja pa za eno najožjih sodelavk Roberta Goloba.