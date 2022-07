Dobro je, da je v policiji zelo izdelan sistem notranjega nadzora. Če bo do takšnih odstopanj prihajalo, bodo notranji postopki stekli, ne dvomite o tem. Sam kot policist in kot človek ne morem privoliti v to, kar pravite – da smo se navadili, da gremo lahko malo čez rob. Pri policijskih pooblastilih so meje točno določene, točno je določen ta rob, o katerem govorite. In vse, kar je na oni strani tega roba, je kršitev. In to bomo policistom povedali. Povedali jim bomo, da ne želimo, da se prestopajo zakonske meje. Ne nazadnje sem bil pred kratkim pri varuhu človekovih pravic in vem, da pripravlja poročilo protestov z dne 5. oktobra in drugih. Povedal mi je, da bo poročilo kritično. In to poročilo bomo vzeli resno. Nasploh bo treba policistom jasno povedati, kdaj in kje so prestopili mejo zakonitosti, strokovnosti in sorazmernosti ter da tega ne bomo dopuščali več. x Mladina