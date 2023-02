Slovenija tehnološka gazela? Ne, hvala

Zadnji mesec sem preučeval statistike o tehnološkem razvoju, kvaliteti inovacijskega in poslovnega ekosistema ter strategije držav, ki jim je uspelo postati tehnološke gazele ... in padel v depresijo. Glede na to, kako smo zastavili naš razvoj zadnjih trideset let, nam slabo kaže. Slovenija na ta način nikoli ne bo postala tehnološka gazela.