Razpis je bil izveden v okviru javno-zasebnega partnerstva, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij v Evropi Clean Hydrogen Partnership. Na razpisu je bilo izbranih devet projektov, v skupni vrednosti 105,4 milijona evrov, so v sporočilu za javnost pojasnili v partnerstvu.

Projekt Severnojadranske vodikove doline je rezultat sodelovanja Slovenije, Hrvaške in italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine. Projekt vključuje 34 organizacij ter pokriva celotno verigo, od proizvodnje prek skladiščenja in distribucije do končne uporabe vodika v različnih sektorjih, predvsem industriji in prometu, so predstavili v HSE.

V okviru projekta bodo ključni industrijski akterji iz omenjenih treh držav razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot 5000 ton zelenega vodika na leto iz obnovljivih virov energije ter njegovo shranjevanje, distribucijo in uporabo. Končni cilj je razogljičenje pomembnih industrijskih sektorjev, kot sta proizvodnja jekla in cementa ter trajnostne prometne rešitve, vezane na zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Projekt bo trajal šest let

»Gre za odličen primer meddržavnega in multidisciplinarnega sodelovanja, ki bo s pomočjo vodikovih tehnologij in izkoriščanjem priložnosti na področju shranjevanja energije omogočil hitrejši zeleni prehod v emisijsko nevtralno družbo,« je ob objavi rezultata razpisa zapisal generalni direktor HSE Tomaž Štokelj. Po trenutnih načrtih bo projekt trajal šest let. S projektom bodo začeli takoj po uskladitvi datuma z Evropsko komisijo, najverjetneje pa v drugi polovici leta 2023. Gre za prvi evropski transnacionalni projekt, namenjen vzpostavitvi namenske vodikove doline, so poudarili v HSE.

Vodikove doline so regionalni ekosistemi, ki povezujejo proizvodnjo vodika, prevoz in različne končne uporabe, kot sta mobilnost ali industrijska surovina, in so pomemben korak k napredku vodikovih tehnologij in omogočanju razvoja trajnostnega vodikovega gospodarstva. Ideja je prikazati, kako se vsi različni deli uporabe vodika kot nosilca energije povezujejo v celovit sistemski pristop, so pojasnili v Clean Hydrogen Partnership. Koncept vodikovih dolin je zdaj ena od glavnih prednostnih nalog industrije in Evropske komisije za razširitev uporabe vodika in vzpostavitev medsebojno povezanih vodikovih ekosistemov po vsej Evropi.

Poleg severnojadranskega projekta je 25 milijonov evrov iz razpisa prejel tudi projekt vodikove doline v regijah okoli Baltskega morja. Pri Clean Hydrogen Partnership so obenem podprli sedem manjših projektov vodikovih dolin, in sicer v Bolgariji (Stara Zagora), Grčiji (Kreta in Korinta), na Irskem (Galway), v Italiji (Lombardija), Turčiji (Južna Marmara) in Luksemburgu. Vsakemu od teh projektov so dodelili osem milijonov evrov.

Izbranim projektom je čestitala evropska komisarka za inovacije Mariya Gabriel. »Rezultati razpisa kažejo močno mobilizacijo po vsej Evropi - na severu, jugu, vzhodu in zahodu - ter jasno dokazujejo usklajenost strategij in uporabo sinergij med javnim in zasebnim financiranjem,« je dejala.