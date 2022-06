Edina cementarna v Sloveniji je ena vidnejših pobudnikov za vzpostavitev čezmejne vodikove doline Severnega Jadrana. Slednja predstavlja geografsko območje, kjer je vodik eden ključnih virov energije na področju transporta in industrije, ob tem pa je pomembno, da je vodik pridobljen iz obnovljivih virov energije. Gre za obširno pobudo oblikovanja vodikovega ekosistema, ki zahteva dolgoročen, a nujen proces za preboj na področju čiste energije, ki je ključna za doseganje podnebne nevtralnosti.

S podpisom tristranskega pisma o nameri za vzpostavitev vodikove doline na območju severnega Jadrana s strani Slovenije, Hrvaške in Furlanije - Julijske krajine je projekt prešel na nadnacionalno raven z jasno skupno politično voljo. Deležniki vseh treh držav se združujejo, da bi si med seboj delili znanja in rešitve, saj se zavedajo, da lahko do čimprejšnjega učinkovitega razogljičenja gospodarstva ter konkurenčnih prednosti, ki jih ponuja vodikov ekosistem, pridemo le s povezovanjem.

S čistim vodikom do transporta cementa z minimalnim ogljičnim odtisom

Čisti vodik, ki je sinonim za zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov energije, igra za zeleni prehod cementarne pomembno vlogo na področju razogljičenja proizvodnih procesov in tudi iskanja rešitev za razogljičenje prometa. Prvi korak v tej smeri je bila postavitev polnilnice s čistim vodikom na območju cementarne novembra lani.

S ciljem, da do leta 2035 postanejo ena prvih ogljično nevtralnih cementarn z minimalnim vplivom na okolje, želijo čisti vodik najprej uporabljati za transport cementa do strank. Kot poudarjajo, želijo še letos dobiti prvo vozilo s pogonom na vodikove gorivne celice, v prihodnosti pa načrtujejo tudi rešitve na področju železniškega prometa na vodikov pogon.

Ker gre za obsežen in dolgoročen projekt, ki zahteva sektorsko integracijo, regijsko povezovanje in podporo države, končna rešitev še ni blizu, kljub temu pa po mnenju člana uprave dr. Tomaža Vuka s pilotnimi projekti in vpeljevanjem inovativnih rešitev, kot je polnilnica za oskrbo s čistim vodikom, postajajo kredibilen partner za proizvajalce vozil na vodikov pogon.

Resničen preboj na področju čiste energije, ki je nujno potrebna za doseganje podnebne nevtralnosti, se lahko zgodi le s sodelovanjem različnih sektorjev. Izzivov podnebnih sprememb namreč ne more rešiti eno samo podjetje ali panoga, ampak je pri tem ključno sodelovanje vseh deležnikov.