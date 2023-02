V ZDA je tako zdaj v priporu skupaj sedem osumljencev sodelovanja pri atentatu. Več deset osumljenih pa je še v glavnem haitijskem zaporu.

Po podatkih pravosodnega ministrstva tri od četverice, ki so v ZDA prispeli v torek, obtožnica bremeni zarote za umor ali ugrabitev zunaj ZDA, za kar je predvidena dosmrtna zaporna kazen. Četrti moški pa naj bi priskrbel opremo za načrtovani umor, za kar je predvideno do 20 let zapora.

Med osumljenci sta 37-letni James Solages in 57-letni Joseph Vincent, haitijsko-ameriška državljana, ki sta bila med prvimi aretiranimi po atentatu.

Vpletenosti v umor je osumljen tudi protestantski duhovnik, zdravnik in neuspeli poslovnež Christian Emmanuel Sanon, ki so ga oblasti opredelile kot ključnega akterja. Njegovi sodelavci so namignili, da so ga prevarali neidentificirani vodje umora, ki je Haiti pahnil v politični kaos in sprožil nasilje tolp, kakršnega ni bilo že desetletja.

Četrti osumljenec je 44-letni kolumbijski državljan German Rivera Garcia, ki je med okrog 20 nekdanjimi kolumbijskimi vojaki obtoženimi sodelovanja v atentatu.

Primer je na Haitiju praktično zastal, lokalne oblasti pa so lani imenovale petega sodnika za preiskavo umora, potem ko so bili štirje drugi odstavljeni ali so odstopili iz osebnih razlogov.

Na prostosti je še nekaj osumljencev, med njimi nekdanji sodnik vrhovnega sodišča, ki bi naj potem po umoru prevzel oblast. Na begu je tudi nekdanji uslužbenec pravosodnega ministrstva Joseph Badio.