Če ste svojega partnerja ali partnerico vsako leto na valentinovo pocrkljali z romantično večerjo, šopkom rož ali pa s čokolado, ste lahko letos bolj ustvarjalni. Na srečo obstajajo ponudbe, ki vključujejo najboljše tretmaje, ki so idealni za valentinovo, tako da vam ni treba skrbeti za romantično vzdušje. Mehurčki v ozkem in visokem kozarcu s pecljem, masaža, savna in jacuzzi, namenjen samo dvema osebama – kdo si ne bi želel resnično edinstvene sproščujoče izkušnje, ki si jo bosta oba zapomnila do naslednjega romantičnega pobega, na katerega morda ne bo treba čakati leto dni.

Skok na slovensko obalo

Hoteli LifeClass v Portorožu so sinonim za razvajanje in prestiž, kjer lahko hedonističen oddih preživite v izbranih nastanitvah s štirimi zvezdicami. Ob šumenju morja imajo tudi obširno termalno, zdravstveno in wellness ponudbo, eno najboljših v Evropi. Gostom je na voljo sedem centrov – Shakti, Ayurveda center, Wai Thai center, Thalasso center, Beauty center, Sauna Park, Termalno rekreacijski center ter Center celovitega pomlajevanja in rehabilitacije. Tu se lahko prepustite eleganci, razvajanju in prestižu, poskrbite za sprostitev in regeneracijo, preživite oddih aktivno in poskrbite za dobro počutje vašega telesa. Če ste iskali razlog za obisk tajskega razvajanja v dvoje, vam bodo v Wai Thai centru omogočili razvajanje v jacuzziju z dišečimi eteričnimi olji in kozarcem penine ter Wai Thai masažo z oljem in masažnimi kroglicami. Posebno sprostilno eterično olje, ki ga pri tem uporabljajo, poskrbi za večjo sprostitev, kozarček penečega vina pa za dodatno razvajanje. Za vse drugo boste znali poskrbeti sami.

Kam po najlepši sončni zahod na obali?

Mnogi bi se strinjali, da ni lepšega kot z ljubljeno osebo opazovati, kako zahaja sonce. Ko zadnji sončni žarki ogrejejo zrak in začnejo spreminjati nebo v osupljive kombinacije barv, nastopi pravi romantični trenutek. Če imate srečo, lahko za nepozabno doživetje poskrbi še igra delfinov nekaj deset metrov od obale. In sončni zahodi so lahko na morju nepozabni tudi v zimskem času. Seveda lahko sončni zahod opazujete z različnih razglednih točk vzdolž obale, lahko pa sonce, ki se skrije v morje, opazujete tudi med sprehodom iz Portoroža do Pirana. In verjemite – ostali boste brez besed … kjer koli se ustavite in za trenutek občudujete igro barv ter svetlobe neverjetne narave. Pravzaprav, od Pirana do Črnega Kala, nikjer ne boste ostali ravnodušni. Nepozaben sončni zahod lahko ujamete tudi v Strunjanu. Ko se boste povzpeli do znamenitega Križa na vrhu klifov, sledi strma pot navzdol, ki vas bo vodila do Mesečevega zaliva, kjer boste dobili občutek, da ste daleč stran in tako boste doživeli nepozaben sončni zahod na čudoviti plaži v naravnem Krajinskem parku Strunjan. Morda še namig za nepozaben romantičen trenutek – s seboj vzmeti steklenico penine, kozarca in nekaj toplega za posedanje na kamniti obali.

Podaljšan vikend v hotelu Aminess

Razkošno zimsko razvajanje pa boste našli tudi v hotelih Aminess na hrvaški obali. Morda lahko valentinovo potegnete v podaljšan vikend in si namestitev poiščete v hotelu Aminess Maestral v Novigradu. Hotel je zrasel na tradiciji istrske gostoljubnosti in ponuja sodobno namestitev ob pogledu na Jadransko morje. Ponos hotela je vsekakor sodobno opremljen wellness center. Med drugim ponuja 25-metrski bazen, whirlpool, luksuzno VIP-sobo za dva, masaže, ki temeljijo na ajurvedi in tajski masaži, lepotne tretmaje in še mnogo več. Vse savne imajo pogled na slikovito mestece Novigrad, zelo znani pa so tudi po odlični kulinariki.